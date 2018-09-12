Губернаторам рекомендуют обсудить ремонт дорог с гражданами

Региональные власти должны учитывать мнение граждан, когда приступят к мероприятиям нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», считают в Минтрансе. В ведомстве разработали методические рекомендации, где указали, какие методы коммуникации необходимо использовать и на каких этапах. Особо отмечено, что без ответа не должны остаться ни один вопрос и предложение от граждан. Продолжать встречаться с жителями, чтобы оценить транспортную инфраструктуру, нужно и после реализации нацпроекта, полагают в министерстве.

Минтранс подготовил проект методических рекомендаций об участии общественности в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». «Известия» ознакомились с документом. В нем отмечено, что возможность принять участие в обсуждении программ дорожной деятельности (ПДД) должна быть у всех слоев населения и заинтересованных организаций. Речь об обсуждении региональных мероприятий нацпроекта: строительстве и ремонте дорог, установке камер, отбойников, знаков и светофоров, других мероприятиях.

Обсуждения необходимо организовать на всех этапах работы с программой, указано в проекте. Это предварительная оценка эффективности ПДД, ее разработка и согласование, реализация, оценка этой реализации, а затем и регулярная оценка транспортной инфраструктуры.

Региональным чиновникам также предложен набор инструментов, с помощью которых можно взаимодействовать с общественностью. Помимо традиционных публикаций в СМИ и интернете, распространения брошюр, проведения встреч с гражданами и общественных слушаний, рекомендован метод фокус-групп, открытие общественных приемных и рассылка персональных писем. Если возникнут разногласия или конфликты при обсуждении проектов, необходимо провести согласительные процедуры, указано в документе.

Гражданам «должно быть предоставлено достаточное количество времени», для того чтобы задать местным властям вопросы и внести предложения. В свою очередь, региональные власти и органы местного самоуправления должны их рассмотреть, оценить и ответить каждому, указано в рекомендациях. В методичке также отмечено, что встречи с жителями «должны проводиться в удобное для них время». Например, в вечернее нерабочее (не раньше 18 часов) либо в выходные.

В некоторых регионах описанные процедуры уже существуют. Например, в Тульской области при формировании плана обустройства дорог на 2019 год были учтены пожелания граждан, рассказал «Известиям» губернатор этого региона Алексей Дюмин. По его словам, для этого были собраны пожелания на официальном сайте области, а также города Тулы. Предложения граждан не брали за основу, так как есть особо важные объекты, которые нужно обустроить в первую очередь, но всё же учитывали.

Эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин отметил, что сейчас во многих регионах граждане сами объединяются в группы, выкладывают на всеобщее обозрение в соцсети сведения о дорожных проблемах. Соответственно, региональным властям приходится реагировать на это и разбираться с проблемой. Так как все дороги строятся на деньги налогоплательщиков, они имеют право знать о том, какова ситуация в городе или регионе, заключил эксперт.

Региональные власти также могут использовать для коммуникации с гражданами мобильные приложения, считает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Например, в Москве работает система электронных опросов «Активный гражданин», в которой собираются пожелания и мнения граждан, в том числе по поводу дорог.

В Минтрансе оперативно не ответили на вопрос «Известий» о том, направлены ли рекомендации в регионы.

В рабочей версии нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» указано, что властям субъектов необходимо довести до нормативного состояния 50,9% региональных дорог к концу 2024 года. Качественные дороги должны обеспечивать «связь центров субъектов» с другими городами региона — «точками экономического роста», «центрами муниципальных районов».