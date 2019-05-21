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Седан Lada Vesta за три года подорожал на 80 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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За 3,5 года присутствия на российском рынке минимальная стоимость седана Lada Vesta выросла на 80,9 тыс. рублей. Об этом 21 мая говорится в официальном сообщении аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что модель появилась на рынке 24 ноября 2015 года и с того времени лишь однажды показала снижение объемов продаж — в марте текущего года. В 2018 году она стала лидером автомобильного рынка России.

Сегодня седан Lada Vesta 2019 года можно приобрести от 594,9 тыс. рублей за начальную комплектацию Standard. В нее входят две передние подушки безопасности, система курсовой устойчивости с функцией помощи при старте на подъеме, электрорегулировка и обогрев наружных зеркал, аудиоподготовка, 15-дюймовые стальные диски и передние электростеклоподъемники.

18 марта стало известно, что серийный выпуск автомобилей Lada Vesta, оснащенных вариатором Jatco и ниссановским мотором объемом 1,6 л. (114 л.с.), начнется в декабре этого года. Первые машины с таким двигателем и трансмиссией появятся у российских дилеров в начале 2020 года.

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