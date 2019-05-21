Седан Lada Vesta за три года подорожал на 80 тыс. рублей

За 3,5 года присутствия на российском рынке минимальная стоимость седана Lada Vesta выросла на 80,9 тыс. рублей. Об этом 21 мая говорится в официальном сообщении аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что модель появилась на рынке 24 ноября 2015 года и с того времени лишь однажды показала снижение объемов продаж — в марте текущего года. В 2018 году она стала лидером автомобильного рынка России.

Сегодня седан Lada Vesta 2019 года можно приобрести от 594,9 тыс. рублей за начальную комплектацию Standard. В нее входят две передние подушки безопасности, система курсовой устойчивости с функцией помощи при старте на подъеме, электрорегулировка и обогрев наружных зеркал, аудиоподготовка, 15-дюймовые стальные диски и передние электростеклоподъемники.

18 марта стало известно, что серийный выпуск автомобилей Lada Vesta, оснащенных вариатором Jatco и ниссановским мотором объемом 1,6 л. (114 л.с.), начнется в декабре этого года. Первые машины с таким двигателем и трансмиссией появятся у российских дилеров в начале 2020 года.