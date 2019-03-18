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Lada Vesta получит японский мотор и вариатор

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Фото: Lada
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Серийный выпуск автомобилей Lada Vesta, оснащенных вариатором Jatco и ниссановским мотором объемом 1,6 л. (114 л.с.), начнется в декабре этого года. Об этом 18 марта сообщает Drom. Первые серийные машины с таким двигателем и трансмиссией появятся у российских дилеров в начале 2020 года.

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Производство модели Lada Vesta началось 25 сентября 2015 года на сборочной площадке «Lada Ижевск». Первым с конвейера ижевского завода сошел автомобиль в средней комплектации темно-серого цвета «Плутон», оснащенный российским двигателем объемом 1,6 л (106 л.с.) и механической коробкой передач Renault.

Всего в 2019 году предприятие планирует произвести 112 тыс. автомобилей Lada Vesta в разных модификациях: седан, универсал, Cross и SW Cross.

Cедан Lada Vesta в начальной комплектации Standard с учетом действующих скидок обойдется в 499 410 рублей. Автомобиль оборудован двумя передними подушками безопасности, системой курсовой устойчивости с функцией помощи при старте на подъеме, электрорегулировкой и обогревом наружных зеркал, 15-дюймовыми стальными дисками и передними электростеклоподъемниками.

23 февраля стало известно, что в научно-техническом центре «АвтоВАЗа» были собраны четыре автомобиля Lada Vesta рестайлинговой версии Facelift (FL), которым предстоит пройти дорожные тесты.

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