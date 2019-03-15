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В Японии началось производство новых мини-фургонов Mitsubishi и Nissan

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Фото: mitsubishi-motors.ru
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В Японии на совместном предприятии компаний Mitsubishi и Nissan стартовал выпуск небольших фургонов Nissan Dayz, Nissan Dayz Highway Star, Mitsubishi eK wagon и Mitsubishi eKX. Об этом 15 марта говорится в официальном сообщении Mitsubishi.

Особенностью новых автомобилей является то, что они будут предлагаться с полуавтономной технологией вождения, предназначенной для движения по однополосным автомагистралям.

В новых моделях модернизированы платформы, силовые агрегаты и коробки передач. Кроме того, все автомобили Nissan и Mitsubishi получили новую внешность. Машины поступят в продажу в конце марта.

21 февраля сообщалось, что компания Mitsubishi представила в Москве обновленный пикап L200. Стоимость автомобиля у официальных российских дилеров начинается с отметки от 2 069 000 рублей. Это на 150 тыс. дороже, чем стоит дорестайлинговая версия машины.

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