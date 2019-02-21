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Пикап Mitsubishi L200 подорожал после обновления

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Фото: mitsubishi-motors.ru
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Компания Mitsubishi представила в Москве обновленный пикап L200, сообщает 21 февраля «Российская газета». Стоимость автомобиля у официальных дилеров начинается с отметки от 2 069 000 рублей. Это на 150 тысяч дороже, чем стоит дорестайлинговая версия машины. Топовая комплектация обойдется в 2 702 000 рублей.

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Внешность обновленного автомобиля выполнена в новой дизайнерской концепции Dynamic Shield. В частности, высокая линия капота и заостренные линии оптики теперь находятся на уровне решетки радиатора. Модель отличается расширенными колесными арками и большим количеством хромированных деталей.

В списке опций значатся подогрев руля, двухзонный климат-контроль, несколько USB-разъемов, полка для мобильного телефона внизу центральной консоли, датчики дождя, камера заднего вида. Все комплектации оснащены 18-дюймовыми легкосплавными дисками, а топовые версии получили светодиодную оптику.

Что касается технических изменений, то у пикапа увеличен клиренс с 205 до 220 мм. Теперь углы въезда, съезда и продольной проходимости составляют 31, 23 и 25 градус соответственно. Обновленный L200 оборудован модернизированной системой полного привода Super Select. Среди доступных режимов off-road — «гравий», «грязь/снег», «песок», «горная местность».

На российском рынке автомобиль будет предлагаться с турбодизельным двигателем объемом 2,4 л. мощностью 154 л.с. Также пикап может оснащаться таким же мотором, который развивает 181 л.с. Механическая коробка передач осталась прежней, но при этом появился новый шестиступенчатый «автомат».

Продажи обновленного пикапа Mitsubishi L200 стартуют в марте.

12 февраля стало известно, что на Женевском автосалоне, который пройдет в марте этого года, компания Mitsubishi представит обновленный кроссовер ASX.

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