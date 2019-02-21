В Женеве дебютирует новый концептуальный электромобиль Kia

5 марта на Женевском международном автосалоне компания Kia покажет свой новый концептуальный электромобиль. Об этом говорится в официальном сообщении корейской марки, поступившем в «Известия» 21 февраля.

Модель разработана в Европейском дизайн-центре KIA, расположенном во Франкфурте-на-Майне и, по мнению представителей фирмы, «станет наглядным воплощением стремления компании к дальнейшему развитию притягательного мира электромобилей».

Судя по скетчу, распространенному Kia, электрокар получит полностью светодиодные фары, рельефную форму капота и широкие колесные арки. Вместо традиционных зеркал заднего вида у концепта установлены видеокамеры.

Вся подробная информация о модели, включая данные о силовой установке, будет объявлена во время премьеры.

15 февраля сообщалось, что новое поколение модели Kia ProCeed появится на российском рынке во II квартале 2019 года. Модель построена на базе концепт-кара Proceed Concept и сочетает в себе два типа кузова — купе и универсал.