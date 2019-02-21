В России выпущен юбилейный лифтбэк Rapid

В Калуге на заводе Volkswagen Group Rus выпущен 150-тысячный автомобиль Skoda Rapid. Как отмечается в официальном пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Известий», юбилейным стал лифтбэк красного цвета в комплектации Monte Carlo с двигателем объемом 1,4 л.

Отмечается, что модель производится на заводе по методу полного цикла (CKD) с 2014 года, а с 2017 года было налажено производство обновленной версии автомобиля.

На сегодняшний день предприятие также выпускает модели Volkswagen Tiguan и Volkswagen Polo. С 2015 года на моторном заводе в Калуге производятся бензиновые моторы объемом 1,6 л, которыми в том числе оснащаются модели Skoda Rapid.

13 февраля стало известно, что компания Skoda представит на Международном автосалоне в Женеве, который пройдет с 5 по 17 марта, концептуальный купе-кроссовер Vision iV. Модель отличают рельефная форма кузова, узкие фары и 22-дюймовые колесные диски с оптимизированной аэродинамикой.