«GM-АвтоВАЗ» опубликовал цены на Chevrolet Niva 2019 модельного года

Совместное российско-американское предприятие «GM-АвтоВАЗ» на своем официальном сайте опубликовало прайс-лист с ценами на обновленный внедорожник Chevrolet Niva. Машина предлагается в России в четырех версиях.

Так, автомобиль в самой доступной комплектации Chevrolet Niva L, с учетом действующих скидок, обойдется покупателю в 615 тыс. рублей. Модель оборудована гидроусилителем руля, передними электрическими стеклоподъемниками, USB-разъемом, центральным замком, иммобилайзером.

Самая дорогая версия Chevrolet Niva GLC с датчиками парковки, камерой заднего вида, подушками безопасности водителя и переднего пассажира, обогревом лобового стекла, дополнительной шумоизоляцией и 16-дюймовыми легкосплавными дисками обойдется уже в 734 тыс. рублей.

Машины 2019 модельного года во всех без исключения комплектациях получили антиблокировочную систему тормозов (ABS), водительскую подушку безопасности и систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Как и прежде, Chevrolet Niva будет оборудован 80-сильным бензиновым мотором объемом 1,7 л. Коробка передач — пятиступенчатая, механическая. Автомобиль оснащен системой полного привода и способен преодолевать серьезное бездорожье, а также броды глубиной до 500 мм.

31 января стало известно, что компания Chevrolet выпустила специальную версию купе Corvette для европейского рынка, которая получила название Final Edition.