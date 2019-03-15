Прямой эфир

Эксперты посчитали количество праворульных машин в России

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России по состоянию на 1 января 2019 года зарегистрировано 3,34 млн праворульных автомобилей, что соответствует 7,7% всего автопарка страны. Об этом 15 марта сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Около 90% всех автомобилей с правым расположением руля зарегистрированы на Дальнем Востоке и в Сибири: почти 3 млн единиц. При этом в парке Дальневосточного федерального округа на них приходится две трети (68,4%), а в Сибирском федеральном округе — это каждый четвертый экземпляр (25,7%). В остальных регионах жители в основной своей массе предпочитают машины с левым расположением руля.

14 февраля стало известно, что по состоянию на 1 января 2019 года российский автомобильный парк состоит из 51,8 млн машин. Наибольшее количество машин приходится на сегмент легковых автомобилей — 84%, или 43,5 млн единиц. Парк легкой коммерческой техники составляет 4,1 млн машин, что соответствует доле в 8%. Грузовиков в России около 7% — 3,8 млн экземпляров. Автобусы составляют 1% от всего количества транспортных средств — 0,4 млн единиц.

14 марта сообщалось, что согласно исследованию, проведенному сервисом «Юла Авто», самым дорогим в эксплуатации автомобилем в России является BMW X6 M.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Geely выпустит новый кроссовер SX12
Названы самые дорогие в эксплуатации модели машин

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017