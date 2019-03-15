Эксперты посчитали количество праворульных машин в России

В России по состоянию на 1 января 2019 года зарегистрировано 3,34 млн праворульных автомобилей, что соответствует 7,7% всего автопарка страны. Об этом 15 марта сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Около 90% всех автомобилей с правым расположением руля зарегистрированы на Дальнем Востоке и в Сибири: почти 3 млн единиц. При этом в парке Дальневосточного федерального округа на них приходится две трети (68,4%), а в Сибирском федеральном округе — это каждый четвертый экземпляр (25,7%). В остальных регионах жители в основной своей массе предпочитают машины с левым расположением руля.

14 февраля стало известно, что по состоянию на 1 января 2019 года российский автомобильный парк состоит из 51,8 млн машин. Наибольшее количество машин приходится на сегмент легковых автомобилей — 84%, или 43,5 млн единиц. Парк легкой коммерческой техники составляет 4,1 млн машин, что соответствует доле в 8%. Грузовиков в России около 7% — 3,8 млн экземпляров. Автобусы составляют 1% от всего количества транспортных средств — 0,4 млн единиц.

14 марта сообщалось, что согласно исследованию, проведенному сервисом «Юла Авто», самым дорогим в эксплуатации автомобилем в России является BMW X6 M.