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Geely выпустит новый кроссовер SX12

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Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Китайская компания Geely планирует выпустить новый субкомпактный кроссовер под названием SX12. Об этом 15 марта пишет Drom.

Серийная версия автомобиля будет построена на платформе BMA (B-segment Modular Architecture), которая разработана инженерами Geely и Volvo. Длина новинки составит 4350 мм, ширина — 1810 мм, высота — 1615 мм. Колесная база — 2640 мм.

Автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 177 л.с., который будет работать в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Не исключено, что модель оснастят 136-сильным мотором объемом 1,0 л. и шестиступенчатой «механикой».

Дата презентации машины неизвестна. Также пока нет информации и о том, будут ли ее поставлять за пределы Китая.

25 января сообщалось, что компания Geely в России объявила о начале приема заказов на обновленный кроссовер Emgrand X7. Стоимость автомобиля в зависимости от модификации составляет от 989 900 рублей до 1 279 900 рублей.

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