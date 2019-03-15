Geely выпустит новый кроссовер SX12

Китайская компания Geely планирует выпустить новый субкомпактный кроссовер под названием SX12. Об этом 15 марта пишет Drom.

Серийная версия автомобиля будет построена на платформе BMA (B-segment Modular Architecture), которая разработана инженерами Geely и Volvo. Длина новинки составит 4350 мм, ширина — 1810 мм, высота — 1615 мм. Колесная база — 2640 мм.

Автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 177 л.с., который будет работать в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Не исключено, что модель оснастят 136-сильным мотором объемом 1,0 л. и шестиступенчатой «механикой».

Дата презентации машины неизвестна. Также пока нет информации и о том, будут ли ее поставлять за пределы Китая.

25 января сообщалось, что компания Geely в России объявила о начале приема заказов на обновленный кроссовер Emgrand X7. Стоимость автомобиля в зависимости от модификации составляет от 989 900 рублей до 1 279 900 рублей.