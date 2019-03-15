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Porsche показал дизайн нового электромобиля Taycan

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Фото: Porshe
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Немецкий автопроизводитель Porsche опубликовал тизер электрической модели Taycan, который дает представление о том, как будет выглядеть новинка. Об этом 15 марта сообщает Motor1. Публичная премьера серийного автомобиля состоится на автосалоне во Франкфурте (Германия) в сентябре 2019 года.

Четырехдверную модель Porsche Taycan оснастят двумя электромоторами суммарной мощностью 600 л.с. и аккумуляторной батареей повышенной емкости. На одной зарядке машина сможет проехать до 500 км.

Аккумулятор электромобиля можно будет зарядить на 80% всего за четверть часа при помощи специальных станций экспресс-зарядки. От 0 до 100 км/ч Porsche Taycan сможет разогнаться за 3,5 с.

По некоторым данным, на европейском рынке Porsche Taycan будет стоить $85 тыс.

7 марта сообщалось, что осенью этого года компания Porsche выпустит модель Cayenne в кузове пятидверное купе. Презентация серийной версии автомобиля состоится в апреле.

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