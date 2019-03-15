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Названы самые популярные цвета автомобилей в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Эксперты «Авито» проанализировали рынок продаж машин и выявили главные цветовые предпочтения российских автолюбителей. В 11 из 23 крупных городов первое место досталось черному цвету, в семи — белому, а в пяти — серебряному.

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По словам экспертов, в черный цвет окрашен каждый пятый автомобиль, проданный на сайте «Авито» в 2018 году. В Москве таких автомобилей было 22,7%, в Перми 22,02%, в Санкт-Петербурге — 21,52%. Белые автомобили чаще всего покупали в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Красноярске и Барнауле.

При этом самым непопулярным цветом оказался розовый — доля таких машин в продажах составила всего лишь 0,05%. Также на сайте продавались автомобили фиолетового (1,44%), золотого (1,45%), пурпурного (0,41%) и оранжевого цветов (0,41%).

В целом по России самыми популярными машинами большинства цветов являются различные модели «АвтоВАЗа».

Ранее аналитики «Автостат» сообщили, что по итогам 2018 года самой популярной иномаркой на вторичном рынке в России стал Ford Focus. За 12 месяцев 137,5 тыс. таких легковушек сменили хозяев. Это на 4% больше, чем в 2017 году.

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