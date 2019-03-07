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Купе Porsche Cayenne появится осенью этого года

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Фото: Global Look Press/Sina Schuldt/dpa
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Осенью этого года компания Porsche выпустит модель Cayenne в кузове пятидверное купе. Об этом 7 марта сообщает Autocar. Презентация серийной версии автомобиля состоится примерно через месяц.

По данным издания, после выхода на рынок, новинка должна составить конкуренцию Mercedes-Benz GLE Coupe и BMW X6.

Автомобиль, который базируется на платформе кроссовера Cayenne третьего поколения, получит узнаваемый дизайн, однако задняя часть машины будет отличаться новой дверью багажного отделения, иной формой задних боковых стекол и фонарей.

По неофициальной информации Porsche Cayenne Coupe оснастят 2,9-литровым двигателем мощностью 440 л.с., а также 550-сильным мотором объемом 4 л. Кроме того, не исключено появление гибридной модификации купе.

Новая модель будет сходить с конвейера завода компании, расположенного в Лейпциге (Германия).

26 февраля сообщалось, что следующее поколение кроссовера Porsche Macan будет выпускаться исключительно с электрическими силовыми установками. Такое решение принял наблюдательный совет немецкой марки.

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