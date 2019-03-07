Lamborghini выпустит специальную версию суперкара Huracan

Гоночное подразделение Lamborghini Squadra Corse представило на Женевском автосалоне специальную версию гоночного суперкара Huracan Super Trofeo Evo Collector 2019. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя, оказавшемся в распоряжении «Известий» 7 марта.

Кузов новинки выполнен из углеволокна и окрашен в черный цвет. Также автомобиль получил позолоченные вставки в переднем бампере, капоте, боковых панелях и диффузоре.

На крыше спорткара нанесена графика с элементами новейшей модели часов Roger Dubuis, выпущенной в честь суперкаров Lamborghini.

В компании отмечают, что партия автомобилей будет собрана в количестве 88 экземпляров. Стоимость Huracan Super Trofeo Evo Collector 2019 не сообщается.

20 декабря стало известно, что итальянская компания Lamborghini в 2020 году выведет на рынок первый в своей истории гибридный суперкар. Ожидается, что им станет автомобиль с атмосферным двигателем V12 и электромотором. Новинка заменит в модельной линейке купе Aventador. Немного позже появится гибридный кроссовер Urus.