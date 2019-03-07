Назван самый популярный автомобиль в России

Самой популярной новой моделью автомобиля у россиян по итогам февраля 2019 года стала отечественная Lada Granta. За прошлый месяц было продано 10 574 машин, что на 54% больше, чем в январе 2018-го. Об этом 6 марта сообщало аналитическое агентство «Автостат».

Второе место в рейтинге занимает Lada Vesta. В феврале обладателями машин этого семейства стали 7960 россиян (–6%). На третьем месте располагается Kia Rio — 7102 реализованных автомобиля (–21%). Четвертую позицию занимает кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 6085 экземпляров (+3%). Замыкает пятерку седан Hyundai Solaris — на нем остановили свой выбор 4449 потребителей (-3%).

В топ-10 также вошли Volkswagen Polo (3825 шт.; −3%), Lada Largus (3075 шт.; −10%), Toyota Camry (2973 шт.; +39%), Lada 4X4 (2631 шт.; −2%) и Skoda Rapid (2487 шт.; −12%).

21 февраля сообщалось, что эксперты «Автостата» провели исследование, в рамках которого назвали самые выгодные для покупки кроссоверы и внедорожники (SUV). Лидером бюджетного подсегмента SUV (B) стал российский внедорожник Lada 4×4.