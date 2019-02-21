Названы меньше всего теряющие в цене внедорожники

Эксперты «Автостата» провели исследование, в рамках которого назвали самые выгодные для покупки кроссоверы и внедорожники (SUV). Рейтинг основан на индексах остаточной стоимости исключительно трехлетних автомобилей. Об этом говорится 21 февраля в сообщении аналитического агентства.

Сегмент SUV, который два года подряд становится крупнейшим на российском рынке, аналитики поделили на несколько подсегментов, в каждом из которых определили фаворита по сохранности остаточной стоимости.

Так, лидером бюджетного подсегмента SUV (B) стал российский внедорожник Lada 4×4. Через три года эксплуатации автомобиль сохраняет 84,95% от своей первоначальной стоимости. В подсегменте SUV (С) первенство занимает японский кроссовер Mazda CX-5, результат которого составляет 92,06%.

В подсегменте SUV (D) самым ликвидным с результатом 83,33% является Kia Sorento, а в SUV (E) — модель Toyota Land Cruiser, которая сохраняет в среднем 87,24% от первоначальной стоимости.

20 февраля сообщалось, что самым популярным новым китайским автомобилем в России по итогам 2018 года стал Lifan X60. Модель была продана в количестве 4096 единиц, это на 44% меньше, чем в 2017 году.