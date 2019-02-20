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Названы самые популярные китайские автомобили в России

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Фото: РИА Новости/Антон Подгайко
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Самым популярным новым китайским автомобилем в России по итогам 2018 года стал Lifan X60. Модель была продана в количестве 4096 единиц, это на 44% меньше, чем в 2017 году. Об этом 19 февраля сообщало аналитическое агентство «Автостат».

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Второе место в рейтинге занимает кроссовер Lifan Myway. За прошлый год обладателями автомобиля стали 3230 человек. При этом модель показала рыночный рост в 4,5 раза.

На третьем месте оказался Chery Tiggo 3, который разошелся тиражом в 3076 экземпляров (+16%). Четвертую позицию занимает Zotye T600 (3 015 шт.; рост в 2,9 раза), за которым расположился Lifan X50 (2 780 шт.; −42%).

В десятку лидеров также входят Geely Atlas (2739 шт.), появившийся в России в 2018 году, Lifan Solano (2600 шт.; −33%), Haval H6 (2301 шт.; +60%), Lifan X70 (2227 шт.), который также является новичком рынка, и Chery Tiggo 5 (1686 шт.; +11%).

15 февраля стало известно, что в России на 1 января 2019 года насчитывалось чуть более 43,5 млн легковых автомобилей. При этом на долю иномарок приходится 62%, что составляет 27 млн единиц.

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