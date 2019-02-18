Беднякам тут не место: на российском рынке не останется автомобилей дешевле миллиона рублей

По итогам января 2019 года уже можно констатировать, что гонка цен на новые автомобили в России началась. Стимулов для этого более чем достаточно: повышение НДС, дальнейшее ослабление рубля и увеличение затрат автопроизводителей и дилеров. Впервые психологическую отметку в один миллион рублей пересекли модели, считавшиеся бюджетными: Lada Vesta и Hyundai Solaris. О том, как подорожали популярные автомобили и что будет с ценами в течение года — в материале «Известий».

Кто быстрее

С начала 2019 года практически все автопроизводители обновили ценники, объясняя это увеличением ставки НДС с 18% до 20%. В среднем колебание цены не было драматичным и вполне соотносилось с ежегодной индексацией автопроизводителей на 2–3% в связи с инфляцией. Представители большинства крупных автокомпаний еще в конце прошлого года предупредили, что налоговые новации повлияют на рынок, но столь стремительного роста цен никто не предполагал. Оказалось, что неприятная для автолюбителей тенденция только начала набирать оборот.

Так, по данным аналитического агентства «Автостат», в январе компания Subaru повысила цены на все модели в среднем на 50–100 тыс. рублей, машины Datsun выросли в цене на 9–16 тыс. рублей, Cadillac — на 60–300 тыс. рублей, Porsche — на 186–648 тыс. рублей, Hyundai — на 8–65 тыс. рублей, Mitsubishi — на 20–64 тыс. рублей, «АвтоВАЗ» — на 15–25 тыс. рублей, Citroen — на 20–100 тыс. рублей, Peugeot — на 20–80 тыс. рублей, Renault — на 15–38 тыс. рублей, Lifan — на 30 тыс. рублей.

ниссан Nissan Terrano Фото: nissan.ru

Самые продаваемые модели Ford — Focus и Kuga — подорожали на 35–59 тыс. рублей. Компания Nissan скорректировала в сторону повышения ценник у кроссовера Terrano (на 6–17 тыс. рублей) и спорткара GT-R (на 127 тыс. рублей). Американцы из Chevrolet подняли цены на локализованную в России Niva (на 11–13 тыс. рублей) и импортируемые внедорожники Traverse и Tahoе — на 70 и 120 тыс. рублей соответственно. Пикап Fiat Fullback подорожал на 31–42 тыс. рублей, и каблучок Doblo Combi на 34 тыс. рублей. Три из четырех комплектаций кроссовера Jeep Renegade повысились в цене на 15–60 тыс. рублей, а Cherokee в версии Trailhawk подорожал на 15 тыс. рублей.

Жигули за миллион

Видимо, главный тренд этого года — бюджетные модели перешагнули за психологически важную отметку в один миллион рублей. Так, «АвтоВАЗ» начал продажи седана Lada Vesta Sport со стартовой рекомендованной ценой в 1 009 900 рублей. Впервые в новейшей истории Волжского завода его машина преодолела этот порог. По данным «Автостата», седан Hyundai Solaris в максимальной комплектации уже стоит 999 тыс. рублей, а с дополнительным оснащением машина потянет на 1,1 млн рублей.

лада Lada Vesta Sport Фото: lada.ru

Нельзя сказать, что в 2018 году производители особо сдерживали рост цен. В сегменте массовых автомобилей в России за прошлый год было продано 1,52 млн (+14%) новых легковых машин, что составляет 91% от общего объема российского рынка. Несмотря на позитивную картину продаж, уже в прошлом году средневзвешенная цена новой массовой легковушки выросла на 10% до 1,19 млн рублей, средний чек за премиум автомобиль вырос на 5% до 4,08 млн рублей, сообщает «Автостат».

Причем в премиуме случаются более резкие скачки цен, нежели заявленные 5%. К примеру, предыдущее поколение BMW третьей серии в базовой версии в феврале 2018 года продавали за 1,89 млн рублей. Осенью поколение сменилось, и по ситуации на февраль 2019 года начальная комплектация «трешки» уже стоит от 2,58 млн рублей. Этот автомобиль более совершенный, в нем больше электроники. Тем не менее для потенциального клиента преграда на пути владения машиной выросла на 700 тыс. рублей.

Не до жиру

Диапазон цен кроссовера Hyundai Creta три года назад составлял 629–989 тыс. рублей, сейчас же — от 957 тыс. рублей до 1,34 млн рублей. Не менее стремительно подорожали считавшиеся доступными кроссоверы Renault Duster и Kaptur, Ford Ecosport, Suzuki Vitara. Причин у столь драматичного роста цен несколько, считает управляющий партнер консалтинговой компании EURussia Partners Сергей Бургазлиев.

«Мы видим продолжающееся падение российской валюты, которое вынуждает автопроизводителей выравнивать ценники в соответствии с динамикой курсов. Не в последнюю очередь на ценообразование влияет общий рост инфляции. Ну и, конечно, НДС на самом деле дает прибавку в цене автомобиля не 2%, как можно было ожидать. Возникает кумулятивный эффект от всей цепочки производства автомобиля, начиная от поставщиков автопроизводителей начальных уровней, заканчивая логистикой и дистрибуцией через дилера», — объясняет Бургазлиев.

хендай Hyundai Creta Фото: hyundai.ru

Из-за роста цен в России кардинально меняется автопарк, формируется перевес в сторону недорогих машин, отмечает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

« Рубль обесценился в два и более раза по отношению к доллару и евро относительно 2014 года. Соответственно, цены на автомобили, особенно те, что все еще импортируются, также выросли вдвое, а реальные зарплаты остались на прежнем уровне у тех, кто не потерял работу. Долгое время граждане России психологически не могли это принять, этим и объяснялось затяжное падение продаж. Сейчас уже многие люди свыклись с мыслью, что на прежний класс автомобиля им уже не стоит рассчитывать в ближайшее время, они постепенно переходят на более дешевые автомобили», — рассказывает Ифанов.

Ифанов приводит следующий пример. У автовладельца был полноприводный Nissan X-Trail, который он семь лет назад купил за 800 тыс. рублей, сейчас цены на X-Trail и его конкурентов с моноприводом начинаются от 1,4 млн рублей, версии 4х4 стоят в районе 1,6 млн рублей. Те, кто не хотят рисковать на вторичном рынке, берут автомобили ниже классом.

«Макроэкономика и внешнеполитическая ситуация подсказывают, что в ближайшее время ситуация в России сильно не изменится, а значит, наш рынок проследует в некотором роде турецким путем, хотя там немного иные были причины изменения автопарка. Там в 1990-е и нулевые годы тоже было много дорогих импортных автомобилей, но с появлением национального автопрома, ужесточения налогового законодательства и роста цен на бензин в автопарке стали преобладать недорогие автомобили. Это ждет и нас », — отметил Ифанов.

Дальнейший рост цен неизбежен, убежден Сергей Бургазлиев из EURussia Partners.

«По итогу года в массовом сегменте цены вырастут на 4–7%, в премиальном — на 5%», — спрогнозировал эксперт.