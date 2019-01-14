Время пошло: цены на парковку в мировых столицах

В Москве с 2,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей повысился штраф за неоплату парковки, а стоимость одного часа стоянки на центральных улицах выросла с 200 рублей до 380 рублей. О том, как обстоят дела с платной парковкой в других мегаполисах мира, выясняли «Известия».

Вена

Цены на парковку в столице Австрии довольно высоки. Так, 30 минут стоянки в центре Вены обойдутся в €1,05 (81 рубль), при этом на большинстве улиц максимальное время парковки ограничено 2–3 часами. Однако в центре города довольно много частных многоуровневых гаражей, где машино-место обойдется примерно в €2 (154 рубля) в час и €10 (770 рублей) в день. Парковочные талоны продаются в газетных и табачных киосках, кассах метро, вокзалах и АЗС.

Парковки 30 минут стоянки в центре Вены обойдутся в €1,05 (81 рубль) Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Egon Bömsch

Правила парковки в Австрии могут различаться в зависимости от района, поэтому очень важно обращать внимание на дорожные знаки — на некоторых улицах парковка разрешена исключительно местным жителям, чужой автомобиль будет эвакуирован. За эвакуацию придется заплатить €300 (23 тыс. рублей), а за неоплату парковки €36 (2770 рублей).

Женева

Уличная парковочная сеть Женевы разделена на специальные зоны. В белой зоне можно остановиться максимум на 90 минут, что обойдется в 2,8 швейцарского франка в час (190 рублей). В «синих зонах» можно до 89 минут оставить автомобиль бесплатно, но найти свободное место в таких местах крайне сложно. Проще всего запарковаться в ​​одном из подземных гаражей, правда, ближе к центру цена доходит до 5 франков за час (340 рублей). Самый выгодный вариант — оставить автомобиль на перехватывающей парковке вблизи метро, где один час обойдется в 1 франк (68 рублей), а сутки — в 10 франков (684 рубля).

Париж

Во французской столице по общему правилу парковка оплачивается с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в ночное время и воскресенье оставить машину в разрешенном месте можно бесплатно. В праздничные дни вы можете парковаться бесплатно на определенных улицах, которые обозначены желтой наклейкой на парковочном счетчике. Тарифы разделены на две зоны: от почасовой ставки в €4 в центре Парижа до €2,40 в час на окраине.

Парковка Во Франции тарифы разделены на две зоны: от почасовой ставки в €4 в центре Парижа до €2,40 в час на окраине Фото: Global Look Press/Godong/Fred de Noyelle

Подземные автостоянки, которых в Париже в избытке, открыты для автомобилей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Некоторые автостоянки также обслуживают мотоциклистов. Такие парковки отличает белая буква «P» на синем фоне, и обычно их можно найти в оживленных торговых, туристических или деловых зонах.

Автор цитаты «Депутаты Мосгордумы должны принимать изменения по наказанию за неоплату парковки с пониманием ситуации в городе. Случаев, когда с водителя хотят содрать больше денег, быть не должно. Если в центре парковка обходится в 380 рублей за час, то на Воробьевых горах парковка может стоить 40 рублей в час. Здесь можно оставить машину на 120 часов или 5 дней, чтобы выйти на стоимость нового штрафа в 5 тыс. рублей. Эта ситуация неправильная. Штрафы должны быть соизмеримы со стоимостью парковки в том или ином районе», — считает координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ «Карта убитых дорог», член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев.

Берлин

Оставить автомобиль на платной парковке в Берлине обойдется от €1 до €3 (77–232 рублей). В центре Берлина, как и в большинстве мировых столиц, есть улицы, где парковка ограничена двумя часами. Существенный плюс немецких городов в том, что в них развита сеть перехватывающих парковок около станций метро. Стоимость дневной стоянки там составляет всего €2–3 (155–232 рублей). За нарушение правил парковки предусмотрен штраф в размере €10–30 (772–2320 рублей).

Парковка В центре Берлина, как и в большинстве мировых столиц, есть улицы, где парковка ограничена двумя часами Фото: Depositphotos

Еще одно новшество последних лет — с 1 февраля этого года в Берлине на большинстве улиц вводится запрет на въезд автомобилей с двигателями экологического класса Евро-4 и ниже, а с сентября он коснется транспорта с дизельными двигателями Евро-5 и ниже. Водители, получившие права проезда, обязаны клеить голубой стикер под лобовое стекло, а остальных ждет штраф — €80 (6175 рублей).

Лондон

Поездки автомобилистов по Лондону, помимо прочего, осложнены тем, что въезд в центр платный. С 7:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, за исключением праздничных дней, практически все автовладельцы обязаны платить £10,5–14 (900–1200 рублей). Штраф за неуплату этого сбора составляет £130 (11,1 тыс. рублей).

Парковка на улицах Лондона в большинстве случаев ограничена по времени двумя часами. Условия парковки сильно разнятся в зависимости от района. К примеру, в Сохо, Сити и окрестностях Гайд-парка стоимость часа стоянки обойдется в £4,9 (420 рублей), но можно хорошо сэкономить, припарковавшись, к примеру, в районе Риджентс-парка, Куинс-парка или Мэйда Вейл, где один час парковки стоит £1,7 (145 рублей).

Парковки В Лондоне с 7:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, за исключением праздничных дней, практически все автовладельцы обязаны платить £10,5–14 (900–1200 рублей). Штраф за неуплату этого сбора составляет £130 (11,1 тыс. рублей) Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Peter Kollanyi

Помимо прочего, Лондон поддерживает тенденцию по улучшению экологии городов, ограничивая проезд автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. С апреля этого года на некоторых улицах лондонского Сити будет проводиться соответствующий эксперимент: на этих дорогах весь транспорт с вредными выхлопами попадает под запрет, исключение сделано лишь для электромобилей и гибридов с большим запасом электрического хода. В случае положительного результата подобные ограничительные меры коснутся и других улиц британской столицы.

Автор цитаты «Повышение стоимости часа парковки в центре Москвы до 380 рублей приведет к оттоку автомобилей с этих улиц и, как следствие, снижению «челночного» трафика. Собственно, такую задачу пред собой и ставит администрация. Многие уже не приезжают в центр на автомобиле, на замену частным машинам пришел общественный транспорт и каршеринг», — считает директор «Радио Страна» Игорь Моржаретто.

Вашингтон

В столице США расположены сотни музеев и памятников, здесь находятся штаб-квартиры МВФ, Всемирного банка, центральные здания всех ветвей американской власти. Это обеспечивает большой приток в город иностранных и внутренних туристов, притом что количество парковочных мест на улицах не превышает 17 тыс. Один час стоянки на обочинах Вашингтона обойдется в сумму от 75 центов (50 рублей) до $2,3 (155 рублей). За неоплату парковки нарушителю выпишут штраф — от $50 (от 3350 рублей). На некоторых улицах парковка ограничена по времени двумя часами.

Пекин

Пекин — один из самых малообеспеченных дорогами мегаполисов мира, при этом ежедневно по его улицам проезжает несколько миллионов автомобилей. Неудивительно, что власти обязали горожан покупать вместе с автомобилем парковочное место. Спрос на парковки настолько высок, что в некоторых районах цена за машино-место достигает 1 млн юаней (9,8 млн рублей). Уличная парковка в столице Китая стоит 10 юаней (около 100 рублей) на окраинах города и 15 юаней (около 150 рублей) — в центре. Но в отличие от некоторых европейских городов здесь каждый последующий час стоянки не дешевле, а дороже.