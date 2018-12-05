Постоять за Москву: мобильный сервис оплаты парковок расширят

Через приложение «Парковки Москвы» автовладельцы смогут оплатить не только платные городские стоянки, но и паркинги в торговых и бизнес-центрах. Сервис также подскажет, сколько там свободных мест. Эти функции будут доступны в новой версии приложения, рассказали «Известиям» в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). Она должна появиться в январе 2019 года. Единый сервис удобнее для пользователей, но и к паркоматам все привыкли, считают эксперты.

Соберут в одном месте

Сейчас в приложении «Парковки Москвы» есть информация о 1,5 тыс. коммерческих стоянок на 200 тыс. машино-мест (например, в «Зарядье», у гостиниц), сообщили в АМПП. В приложении указано их местоположение и тариф, если такая парковка платная.

После того как систему усовершенствуют, в онлайн-режиме можно будет увидеть данные о свободных местах и оплатить стоянку банковской картой. ГКУ АМПП 28 ноября определилось с подрядчиком, который за 13 млн рублей выполнит работы по обновлению приложения, им стало ООО «Городские парковки», следует из данных сайта госзакупок.

Оплатить городскую парковку в приложении сейчас можно через парковочный счет. Он пополняется с помощью банковской карты, мобильного телефона или скретч-карты. Из техзадания конкурса следует, что в приложении в главном меню для коммерческих стоянок появится раздел «Оплата общедоступной парковки». Речь идет о машино-местах на территории торговых и бизнес-центров, отелей и т.д. Система будет несколько отличаться от той, что действует с городскими парковками.

Договоренности по оплате через приложение уже достигнуты с некоторыми операторами платных общедоступных парковок, сказал представитель АМПП. Сейчас в ТЦ на парковках чаще всего стоят специализированные терминалы, которые принимают наличные или банковские карты.

Переговоры с московскими властями действительно ведутся, сообщил «Известиям» представитель «Авиапарка». В пресс-службе ГК «Ташир» («Рио», «Ереван Плаза» и другие) «Известиям» ответили, что вопрос требует тщательной проработки, а существующая система оплаты парковки проста в использовании и привычна для посетителей. Но в ГК готовы рассматривать новые инициативы. Мониторинг свободных мест уже есть у «Авиапарка», заверил его представитель, информация об их количестве выводится на табло при въезде на парковку.

Уходят в онлайн

Сегодня в Москве, помимо городского приложения, действуют и другие сервисы. Через ParkApp с 2015 года можно постфактум оплатить в Москве парковку в «Европейском», Lotte Plaza, зоне «Москва-Сити», «Авиапарке», с 2017 года — городские стоянки, рассказал «Известиям» основатель сервиса Евгений Сыпин. Сейчас им пользуются 800 тыс. человек, уточнил он. Муниципальные парковки можно оплатить и через «Яндекс.Навигатор» — банковской картой или «Яндекс.Деньгами» — с комиссией 2%. В «Яндексе» на вопрос о возможности работы с коммерческими парковками «Известиям» ответили, что будут развивать свой сервис, но конкретных планов не раскрыли.

— Торговые центры пытаются сделать свои приложения, в том числе для оплаты парковки, но это проигрышная стратегия. Водителям нужен единый инструмент, через который можно было бы оплатить и муниципальные, и коммерческие стоянки, поэтому Москва движется в правильном направлении, — считает Евгений Сыпин.

парковка_1 Фото: агентство городских новостей "Москва"

В АМПП не уточнили, будет ли стоимость парковки различаться при оплате через приложение и через паркомат. ParkApp предлагает торговым и бизнес-центрам на выбор — включить комиссию в стоимость или повысить цену на размер комиссии, рассказал Евгений Сыпин. Для российских пользователей, по его словам, комфортна комиссия в пределах 5%.

Впрочем, фактически такими приложениями, как ParkApp, мало кто пользуется, это не очень удобно: почти во всех паркингах есть терминалы, которые принимают и карты, и наличные, рассуждает координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Также в случае сбоев терминала можно обратиться непосредственно к парковщику, а как это сделать при оплате через приложение, непонятно, добавил он.

Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что с I квартала 2019 года автомобилисты смогут исправлять свои ошибки, допущенные во время оплаты через мобильное приложение: например, сейчас водителю, который забыл продлить парковку, выписывают штраф, а в новой версии приложения он сможет доплатить недостающую сумму до конца дня. Также появится возможность исправить неверно вписанный номер парковки.

С 15 декабря изменятся тарифы на городскую парковку. Как сообщили в АМПП, теперь максимальная цена — не 200, а 380 рублей в час. Новый тариф будет действовать для 1,9% улиц в дневное время — например, в зоне у «Москва-Сити», Тверской, Арбата, Патриарших прудов, а также на Петровке, Неглинной, в Романовом переулке. Кроме того, в воскресенье парковка на этих улицах станет платной.

Время бесплатной стоянки будет сокращено с 15 до 5 минут. В целом тарифы повысят для 5% машино-мест. Стоимость парковки внутри Садового кольца изменится только днем — с 8:00 до 21:00. На улицах между Садовым и Бульварным минимальная цена составит 80 рублей в час.

Парковка с дифференцированным тарифом — 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час — на более загруженных улицах кольца. Ночной тариф останется неизменным — 60 рублей в час.

Так городские власти рассчитывают освободить в центре 15–20% парковочного пространства. Новые правила разработаны на основе рекомендаций РЭУ имени Плеханова.

Средняя стоимость парковки на коммерческих объектах — от 50 до 200 рублей в час.