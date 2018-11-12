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«Московский паркинг» запустил сервис отображения парковочных мест у больниц

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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«Московский паркинг» запустил новую функцию, отображающую бесплатные парковочные места рядом с медицинскими учреждениями и другими социальными объектами столицы. Об этом 12 ноября информирует пресс-служба администратора московского парковочного пространства.

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«Мы сделали специальный фильтр, который позволит за несколько секунд увидеть количество возможных для парковки мест рядом с медицинским учреждением, в которое направляется автомобилист», — говорится в сообщении на сайте «Московского паркинга».

Как отмечает Агентство городских новостей «Москва», такой фильтр доступен на сайте Московского парковочного пространства и в мобильном приложении «Парковки Москвы». Для получения информации о парковочных местах, а также условиях проезда пользователям необходимо отметить раздел на карте «Парковки у социальных объектов».

Помимо этого, данные обо всех доступных парковках рядом с больницами и поликлиниками можно получить в едином контакт-центре «Московский транспорт».

26 октября главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что на Ленинградском проспекте построят многофункциональный трехэтажный паркинг на 100 машино-мест и с эксплуатируемой кровлей.

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