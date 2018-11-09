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К 2019 году в Москве достроят десять новых станций метро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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За десять месяцев 2018 года в Москве введены в эксплуатацию 32 км линий метро и 15 новых станций. До конца года планируется завершить строительство еще нескольких станций, рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Станция «Савеловская» Большой кольцевой линии, участок из четырех станций Некрасовской линии и «Беломорская» на Замоскворецкой ветке могут принять первых пассажиров уже в начале 2019 года, сказал Бочкарев в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Также планируется завершить строительство продолжения Сокольнической линии в сторону Коммунарки, состоящего из четырех станций.

В 2018 году запущена часть Большой кольцевой линии — станции «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр». Кроме того, открыты три новых станции Люблинско-Дмитровской ветки: «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».

7 ноября в московском департаменте строительства сообщили, что к 2024 году в столице появится новая линия метро — Коммунарская. Она будет состоять из десяти станций и проходить в том числе по территории Новой Москвы. Пересесть на нее можно будет с Большой кольцевой, Калужско-Рижской, Сокольнической линий и с МЦК.

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