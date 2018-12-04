Автомобилистам разрешили исправлять ошибки в оплате парковки в Москве

Департамент транспорта Москвы внес изменения в правила оплаты в приложении «Парковки Москвы». В частности, автомобилисты смогут доплатить за просроченную стоянку без начисления штрафа.

Раньше, если водитель не продлевал парковочную сессию вовремя, ему выписывали штраф за неоплаченную стоянку. Новые правила позволяют до конца текущих суток (23:59) доплатить за парковку, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Кроме того, владельцы машин, которые указали неправильный номер парковки и, соответственно, заплатили по неверному тарифу, смогут исправить ошибку до конца суток. Им при этом не придется платить за стоянку повторно. Также можно будет в течение дня скорректировать данные, если владелец нескольких машин оплатил парковку не для того транспортного средства.

15 октября мэрия Москвы сообщила, что мобильное приложение «Парковки Москвы» стало самым популярным у жителей столицы, его скачали 2,7 млн раз. В тройку лидеров также вошли «Метро Москвы» и «Аэроэкспресс».