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Пользователи mos.ru смогут оспорить парковочные штрафы онлайн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пользователи портала mos.ru получили возможность обжаловать штрафы за неправильную парковку, назначенные Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ) и ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

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Это можно сделать на странице «Проверка и оплата штрафов» с помощью кнопки «Обращения». При этом услуга по-прежнему доступна на официальном автомобильном портале «Автокод», и водители могут выбрать, каким из способов обжалования воспользоваться.

Руководитель направлений «Транспорт» и «Безопасность» столичного департамента информационных технологий Юрий Чулюков пояснил, что оспорить постановление можно, если автомобилист считает, что оно вынесено ошибочно. Например, в нем указан номер чужой машины или на фотографии, приложенной в качестве доказательства, видно, что нарушения правил не было.

Также водители смогут оспорить штраф, если стоянка в неположенном месте была вынужденной (например, из-за проблем со здоровьем или технического состояния машины). В этом случае потребуется прикрепить справку о госпитализации или эвакуации машины в сервис. Кроме того, штраф АМПП можно оспорить, если парковка оплачена вовремя. Для этого нужно приложить к жалобе копию чека или скриншот СМС об оплате.

20 августа вице-мэр Москвы Максим Ликсутов сообщил, что столичные власти разрабатывают программу, дающую горожанам возможность забронировать парковочное место рядом с больницей или поликлиникой при условии записи к врачу.

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