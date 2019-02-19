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Genesis выпустил обновленный лимузин G90 L

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Фото: Genesis
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Люксовый корейский автопроизводитель Genesis представил рестайлинговую версию удлиненного лимузина G90 L. Об этом 19 февраля передает «Авторевю».

По данным издания, автомобиль получил новое оформление передней и задней частей. Общая длина машины не изменилась и составляет 5495 мм. При этом длинный седан тяжелее аналогичного короткого всего на 45 кг: снаряженная масса — 2270 кг.

В салоне установлены задние сиденья с электроприводом, а также «планшеты» для пассажиров. Автомобиль получил еще более дорогую отделку: полуанилиновой кожей с оригинальным узором обиты не только кресла, но и накладки центрального тоннеля.

Лимузин Genesis G90 L, как и прежде, предлагается с атмосферным двигателем V8, развивающим 425 л.с. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач и системой полного привода HTRAC с электронным управлением.

В Корее цены на обновленный Genesis G90 L начинаются с отметки 155,1 млн вон, что эквивалентно примерно 9,1 млн рублей, уточняет Autonews.

6 февраля сообщалось, что организаторы премии «Всемирный автомобиль года» назвали 10 моделей, которые будут бороться за этот титул в 2019 году. Победителя объявят 17 апреля в США во время открытия автосалона в Нью-Йорке. В числе претендентов на высокое звание — седан Genesis G70.

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