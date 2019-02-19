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Опубликован первый тизер нового кроссовера Subaru Viziv Adrenaline

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Фото: Subaru
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Японская компания Subaru опубликовала тизер нового концептуального автомобиля Viziv Adrenaline, который дебютирует в марте этого года на автосалоне в Женеве. Об этом 19 февраля сообщает Motor1.

Судя по изображению, модель будет представлять собой двухдверный кроссовер с высоким дорожным просветом, широкими колесными арками, светодиодными фарами и видеокамерами вместо зеркал заднего вида.

Другой информации о концепт-каре нет, но по некоторым данным, автомобиль получит традиционный двигатель внутреннего сгорания. Не исключено, что Viziv Adrenaline станет прототипом нового поколения модели WRX в кузове универсал.

28 декабря сообщалось, что Subaru планирует вывести на российский рынок новый полноразмерный кроссовер Ascent. Длина модели составляет 4999 мм, а колесной базы — 2891 мм. По данным автопроизводителя, это самый большой автомобиль в истории японской марки.

На сегодняшний день ведутся переговоры с автопроизводителем. Когда Subaru Ascent появится у официальных российских дилеров, пока неизвестно.

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