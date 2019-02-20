Renault официально представил обновленный Duster

Компания Renault официально представила на российском рынке обновленный кроссовер Duster. Об этом 20 февраля говорится в пресс-релизе. Продажи модели стартуют в конце февраля, а цены будут анонсированы дополнительно.

С нового модельного года названия комплектаций Renault Duster будут изменены в соответствии с единой маркетинговой стратегией Renault Россия. Так, базовая комплектация Autentique будет переименована в Access, Expression — в Life, Privilege — в Drive, а топ-версия Luxe Privilege — в Drive Plus.

По данным французского автопроизводителя, Duster 2019 модельного года получит новое рулевое колесо, которое в зависимости от комплектации автомобиля может иметь кожаную отделку и кнопки управления круиз-контролем и ограничителем скорости. Также все версии получили новую обивку сидений с серебристой прострочкой.

В обновленном Duster обогрев стекла включается отдельной кнопкой, расположенной на центральной консоли. При заказе системы ESP теперь доступен датчик давления в шинах.

Кроссовер получил новую мультимедийную систему Radio Connect с отдельным регулятором громкости в виде «шайбы» и двумя разъемами USB, а также штатным местом для крепления держателя телефона. Radio Connect работает в паре со сертифицированным приложением R&GO, с помощью которого можно определить нахождение своей машины после парковки, узнать о пройденном расстоянии, времени в пути и расходе топлива.

Кроме того, для Duster будет доступна новая мультимедийная система MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и CarPlay.

9 февраля сообщалось, что Renault к середине года разработает пикап, построенный на базе кроссовера Duster. Автомобиль будет представлять собой утилитарную модель, не предназначенную для любителей активного отдыха.