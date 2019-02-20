«АвтоВАЗ» отправит свои автомобили в Иран

Российская компания «АвтоВАЗ» планирует поставлять свои автомобили в Иран. Об этом журналистам на авиасалоне Aero India — 2019 сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов, передает 20 февраля ТАСС.

«Модели Lada выпускаются в Египте, там есть сборочное производство, активно идут переговоры в ряде других стран, таких как, например, Иран. Речь идет не только о поставке, но и сборке», — уточнил Виктор Кладов.

В 2018 году продажи Lada на экспорт выросли на 57%, до 38,05 тыс. автомобилей. На сегодняшний день машины «АвтоВАЗа» поставляются в 34 страны, включая Турцию, Тунис, Чили и Кубу. Лидером по экспорту за 12 месяцев прошлого года стала модель Vesta, на которую приходится 30% продаж.

19 февраля сообщалось, что в Москве замечена «заряженая» версия Lada Vesta Sport в полицейском исполнении.