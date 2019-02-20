В России ужесточат требования к дорожной химии

В России появится новый ГОСТ с требованиями к противогололедным реагентам. Об этом 20 февраля сообщает «Коммерсант». Проект разработал РосдорНИИ Минтранса по заказу Ассоциации зимнего содержания дорог. Документ находится на «рецензии» в Росавтодоре, а его утверждение запланировано на октябрь 2019 года.

По данным издания, в новом ГОСТе будут прописаны требования к размерам гранул противогололедных реагентов. В них не должно быть частиц размером более 8 мм, размером 4–8 мм — не более 15%, 1–4 мм — не менее 75%, менее 1 мм — не более 10%.

Глава аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова заявила, что слишком мелкие гранулы превращаются в жижу, а с приходом весны — в пыль. При этом крупные частицы долго плавят лед, а также могут разбить стекло автомобиля.

Кроме того, планируется ужесточить требования к коррозийной активности реагентов. Сейчас этот показатель измеряют в лабораториях, погружая металлические пластины в раствор с дорожной химией. Спустя сутки эксперты определяют, сколько массы потерял металл в результате коррозии. В существующем ГОСТе этот показатель составляет 1,1 мг/кв. см в сутки, в новом — 0,4 мг/кв. см для дорог 1-й категории и мостов, 0,8 мг/кв. см — для остальных дорог.

13 февраля сообщалось, что в России начнут изготавливать дорожное покрытие по методу объемного проектирования. Он позволит учитывать климат и интенсивность транспортного потока в регионах.