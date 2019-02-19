Полицейская версия Lada Vesta Sport замечена в Москве

В Москве замечена «заряженая» версия Lada Vesta Sport в полицейском исполнении, сообщает 19 февраля Drom. Автомобиль заснят во время его перевозки на эвакуаторе.

Судя по изображениям, машина для правоохранительных органов ничем не отличается от гражданского седана Vesta Sport. На крыше лишь установлены светодиодные спецсигналы, а на кузове появились синие полосы с надписью «Полиция». Автомобиль будет использоваться Дорожно-патрульной службой ГИБДД.

Официальные российские дилеры концерна «АвтоВАЗ» начали продажи модели Lada Vesta Sport 31 января. Внешне автомобиль отличается спортивным обвесом, широкими арками и 17-дюймовыми колесами с низкопрофильными шинами. Кроме того, у машины на 31 мм занижена подвеска.

Седан также получил высокоэффективные тормоза и 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 145 л. с. Мотор комплектуется механической коробкой передач. От 0 до 100 км/ч Lada Vesta Sport разгоняется за 9,6 с. Максимальная скорость автомобиля составляет 193 км/ч.

Модель предлагается в единственной комплектации Luxe. Стартовая стоимость седана составляет 1 009 900 рублей.

8 февраля сообщалось, что компания «АвтоВАЗ» начинает прием заказов на учебный седан Granta, предназначенный специально для автошкол.