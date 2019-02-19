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Honda закроет свой единственный европейский завод

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Фото: Global Look Press/Stefan Kiefer
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Японский автомобильный концерн Honda официально объявил о закрытии своего единственного предприятия в Европе. Фабрика в английском Суиндоне прекратит работу в 2021 году. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщил на пресс-конференции в Токио президент компании Такахиро Хатиго, передает ТАСС.

«Мы пришли к выводу, что конкуренция в этом регионе очень высокая, а производство электромобилей будет затруднено», — пояснил глава фирмы.

Предприятие Honda, расположенное в Суиндоне, ежегодно производит около 160 тыс. автомобилей, включая модели Civic, 90% из которых отправляются на экспорт в Европу и США. Ликвидация завода приведет к сокращению 3,5 тыс. рабочих.

Помимо Суиндона, Honda планирует реструктуризировать турецкую фабрику компании, выпускающую до 38 тыс. машин в год. В 2021-м здесь полностью прекратится выпуск седанов Civic, уточняет Motor1.

15 февраля японская компания Honda объявила о выходе на российский рынок обновленного кроссовера Pilot. Автомобиль будет поставляться в восьмиместном исполнении. Подробная информация о комплектациях, а также о ценах будет объявлена позднее.

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