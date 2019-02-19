Шесть компаний протестируют беспилотные автомобили на дорогах России

В 2019 году сразу шесть компаний собираются начать опытную эксплуатацию беспилотных автомобилей на российских дорогах. Об этом 19 февраля со ссылкой на рабочую группу Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» сообщает ТАСС.

Так, ПАО «КамАЗ», ООО «КБ Аврора», АО «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем» (НКБ ВС), Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и университет Иннополис собираются протестировать 12 прототипов. Еще 100 автоматизированных машин планирует начать эксплуатировать компания «Яндекс».

Компания «КамАЗ» выведет на тесты автоматизированные грузовики. ООО «КБ Аврора» представит беспилотную сельхозтехнику и автобусы, а «Яндекс» — легковые автомобили без водителей, которые в будущем заменят такси. Остальные участники протестируют беспилотный транспорт, способный передвигаться по зимним и сложнопроходимым дорогам.

В ноябре 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана. Итоги эксперимента планируется подвести в 2022 году.

По данным «Автонет», на сегодняшний день в России насчитывается 20 компаний, которые занимаются разработками систем управления беспилотников.

8 января сообщалось, что «Яндекс» начал испытания беспилотного автомобиля компании в американском Лас-Вегасе. Право протестировать модель предоставляется всем желающим. При этом на переднем пассажирском сиденье в целях обеспечения безопасности находится технический сотрудник.