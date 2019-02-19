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Шесть компаний протестируют беспилотные автомобили на дорогах России

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В 2019 году сразу шесть компаний собираются начать опытную эксплуатацию беспилотных автомобилей на российских дорогах. Об этом 19 февраля со ссылкой на рабочую группу Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» сообщает ТАСС.

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Так, ПАО «КамАЗ», ООО «КБ Аврора», АО «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем» (НКБ ВС), Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и университет Иннополис собираются протестировать 12 прототипов. Еще 100 автоматизированных машин планирует начать эксплуатировать компания «Яндекс».

Компания «КамАЗ» выведет на тесты автоматизированные грузовики. ООО «КБ Аврора» представит беспилотную сельхозтехнику и автобусы, а «Яндекс» — легковые автомобили без водителей, которые в будущем заменят такси. Остальные участники протестируют беспилотный транспорт, способный передвигаться по зимним и сложнопроходимым дорогам.

В ноябре 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана. Итоги эксперимента планируется подвести в 2022 году.

По данным «Автонет», на сегодняшний день в России насчитывается 20 компаний, которые занимаются разработками систем управления беспилотников.

8 января сообщалось, что «Яндекс» начал испытания беспилотного автомобиля компании в американском Лас-Вегасе. Право протестировать модель предоставляется всем желающим. При этом на переднем пассажирском сиденье в целях обеспечения безопасности находится технический сотрудник.

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