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Hyundai Sonata превратят в четырехдверное купе

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Фото: Hyundai
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Корейский автопроизводитель Hyundai опубликовал первую информацию о новом поколении модели Sonata. Как отмечается в официальном пресс-релизе, оказавшемся 6 марта в распоряжении «Известий», новинка станет первым серийным автомобилем бренда, внешность которого выполнена в соответствии с новым дизайнерским направлением «чувственной спортивности».

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В компании отмечают, что Sonata 2019 модельного года получит кузов четырехдверного купе и будет отличаться короткими свесами. Автомобиль станет ниже на 30 мм и шире на 25 мм по сравнению с предыдущей версией машины. Колесная база вырастет на 35 мм, а общая длина — на 45 мм.

Hyundai Sonata получит ряд современных дизайнерских решений, включая новые фары и ходовые огни, которые при выключенном зажигании будут казаться обычными хромированными элементами.

В салоне появятся полностью цифровая приборная панель и большой сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы. Кроме того, у автомобиля теперь отсутствует традиционный селектор переключения передач. Управлять режимами трансмиссии придется с помощью кнопок.

О появлении нового седана Hyundai Sonata на российском рынке, а также о его комплектациях и ценах компания объявит дополнительно.

5 марта сообщалось, что компания Hyundai выпустит специальный цифровой ключ, который позволит открывать и заводить автомобиль при помощи смартфона. Система появится на новых машинах корейского бренда уже в этом году.

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