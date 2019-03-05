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Автомобили Hyundai получат цифровые ключи

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Фото: Hyundai
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Компания Hyundai выпустит специальный цифровой ключ, который позволит открывать и заводить автомобиль при помощи смартфона. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, поступившем в «Известия» 5 марта. Система появится на новых машинах корейского брэнда уже в этом году.

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Отмечается, что цифровой ключ устанавливается через приложение и будет доступен максимум четырем людям. При этом пользоваться новой технологией смогут владельцы смартфонов с поддержкой средств беспроводной передачи данных малого радиуса действия NFC.

Когда устройство с загруженным цифровым ключом оказывается вблизи двери машины, модуль NFC распознает его и разрешает выполнить необходимые действия. После того, как автовладелец окажется в салоне, он может запустить мотор, положив смартфон на площадку беспроводного зарядного устройства и нажав кнопку старт/стоп.

Также бортовой компьютер способен запоминать настройки текущего пользователя (положение боковых зеркал, сидений, рулевого колеса), которые активируются при идентификации цифрового ключа.

18 января стало известно, что Минпромторг России заключил инвестиционный контракт с компанией Hyundai, согласно которому корейский автопроизводитель сможет собирать на российском заводе двигатели, автоматические коробки передач и элементы систем управления. Спецконтракт заключен сроком на 10 лет.

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