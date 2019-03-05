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Nissan представила концепт IMQ с технологией виртуальной реальности

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Фото: Nissan
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Компания Nissan представила на международном мотор-шоу в Женеве концептуальную электрическую модель IMQ. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба японского брэнда.

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По данным автопроизводителя, новинка, длина которой составляет 4558 мм, относится к к среднеразмерным европейским кроссоверам класса C. Прототип получит узкие светодиодные фонари, широкие колесные арки, спойлер, пятилучевые 22-дюймовые колесные диски с низкопрофильными покрышками. При этом шины с помощью графического интерфейса передают водителю информацию о нагрузке на них, давлении, уровне сцепления с дорогой и износе. Благодаря этому IMQ автоматически калибрует системы управления автомобиля для оптимизации их работы.

В салоне Nissan IMQ установлены четыре сиденья, каждое из которых отделано двухцветной тканью с «лазерным» геометрическим рисунком. На передней панели установлен большой дисплей, на который выводится вся необходимая для водителя информация. На менее крупном вспомогательном мониторе, расположенном над центральной консолью, удобнее контролировать такие функции, как, например, навигация.

Автомобиль оборудован технологией Invisible-to-Visible (I2V), представляющей собой 3D-интерфейс, объединяющий реальный и виртуальный миры. Система анализирует информацию о событиях, происходящих внутри автомобиля и вне его, дополняет ее различными виртуальными спецэффектами и транслирует ее перед водителем и пассажирами. Кроме того, технология позволяет визуализировать информацию о пробках, а также определять альтернативные маршруты.

Что касается двигателя, то концепт Nissan IMQ получил полностью электрическую силовую установку мощностью 340 л.с. и систему полного привода.

28 февраля сообщалось, что компания Nissan объявила комплектации нового кроссовера Nissan Qashqai, а прием заказов на модель начнется в марте.

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