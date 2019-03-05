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Серийный электромобиль Audi Q4 e-tron появится в 2020 году

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Фото: Audi
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Компания Audi представила на Женевском автосалоне концептуальный электрический кроссовер Q4 e-tron. Серийная версия модели появится в конце 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 5 марта в распоряжение «Известий».

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Длина, ширина и высота автомобиля составляет 4590 мм, 1900 мм и 1610 мм. Колесная база — 2770 мм. В основе модели лежит модульная платформа MEB, на которой в дальнейшем будут выпускаться и другие электромобили Audi.

Концепт получил большую решетку радиатора, широкие воздухозаборники, светодиодные фары, 22-дюймовые колеса с низкопрофильными шинами, а также спойлер на крышке задней двери. Для прототипа специально разработан новый синий цвет кузова Solar Sky, который меняет оттенок в зависимости от угла зрения.

В салоне установлена цифровая приборная панель и большой 12,3-дюймовый сенсорный дисплей. Вместо селектора переключения передач и рычага стояночного тормоза расположено просторное отделение с отсеком для зарядки мобильного телефона. Потолок, стойки крыши, верхняя часть обивки дверей и панели приборов отделаны белой и бежевой микрофиброй. Ковровое покрытие изготовлено из повторно переработанных материалов. Вместо хромированных декоративных элементов используется высококачественное многослойное покрытие.

Концептуальный кроссовер Audi Q4 e-tron оборудован двумя электромоторами суммарной мощностью 306 л.с. и системой полного привода. От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6,3 с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч. Запаса энергии аккумуляторной батареи хватает для преодоления 450 км.

4 марта сообщалось, что российские дилеры компании Audi начинают продажи полноразмерного кроссовера Q8 с новым силовым агрегатом.

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