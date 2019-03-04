Jaguar I-Pace признан автомобилем года в Европе

Победителем европейского конкурса «Автомобиль года» (Car of the Year 2018) стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace. Об этом 4 марта сообщает Autonews. Итоги конкурса были объявлены за сутки до открытия Женевского автосалона.

По данным издания, лучшую модель выбрало жюри, состоящее из 60 представителей автомобильной прессы. При этом победителя смогли определить только после второго тура, так как Jaguar I-Pace набрал одинаковое число баллов со спорткаром Alpine A110. В дополнительном этапе голосования большинство участников отдали предпочтение электрическому кроссоверу.

Что касается остальных моделей, то на третьем месте расположился хэтчбек Kia Ceed. На четвертом и пятом местах оказались модели Citroen C5 Aircross и Peugeot 508 соответственно.

19 декабря стало известно, что Jaguar начинает продажи на российском рынке электрического кроссовера I-Pace. Автомобиль можно будет приобрести в комплектациях S, SE и HSE, а также в специальной модификации First Edition. Цена Jaguar I-Pace начинается с отметки 6,107 млн рублей.