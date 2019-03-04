Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей

Шведская компания Volvo с 2020 года ограничит до 180 км/ч максимальную скорость выпускаемых автомобилей. Об этом 4 марта говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Отмечается, что данная мера направлена на реализацию стратегии Vision 2020, основная цель которой заключается в сведении к минимуму вероятности гибели или получения тяжелых травм в новых машинах Volvo.

«Ограничение максимальной скорости в автомобиле — это не панацея, но мы считаем это необходимой мерой, пусть даже и ради спасения одной-единственной жизни», — пояснил Хокан Самуэльссон, президент и генеральный директор Volvo.

В компании также ссылаются на данные Национального управления безопасностью движения на трассах (США), согласно которым причиной 25% смертельных аварий за 2017 год стало превышение скорости.

Помимо ограничения максимальной скорости в своих моделях Volvo также изучает вопрос совместной работы «умного» скоростного контроля и технологии геозонирования. Такая система в будущем позволит автоматически ограничить скорость машины на улицах, где расположены школы и больницы.

22 февраля сообщалось, что компания Volvo представила обновленную версию полноразмерного кроссовера XC90. Производство рестайлинговых автомобилей начнется в мае на предприятии фирмы в шведском округе Торсланда.