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Обновленный кроссовер Volvo XC90 стал шестиместным

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Фото: media.volvocars.com
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Компания Volvo выпустила обновленную версию полноразмерного кроссовера XC90. Об этом 22 февраля говорится в официальном пресс-релизе. Выпуск рестайлинговых автомобилей начнется в мае на предприятии фирмы в шведском округе Торсланда.

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От дореформенного кроссовера автомобиль 2020 модельного года отличается перелицованной решеткой радиатора, а также новыми колесными дисками. Модель теперь можно заказать не только в пяти- или семиместном исполнении, но и с шестью посадочными местами. В отделке салона появились новые материалы, в состав которых входит ткань из смеси натуральной шерсти.

Обновленный Volvo XC90 оснащается системой City Safety с технологией автоматического торможения, которая способна распознавать пешеходов, велосипедистов и крупных животных. Также кроссовер будет предлагаться с ассистентом предотвращения выезда на полосу встречного движения Oncoming Lane Mitigation.

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Фото: media.volvocars.com

Кроме того, Volvo XC90 2020 модельного года получил усовершенствованный информационно-развлекательный комплекс Sensus, поддерживающий интерфейс Android Auto.

Моторную гамму кроссовера пополнила обновленная гибридная установка с системой рекуперации кинетической энергии при торможении. Она обеспечивает на 15% более экономный расход топлива и минимизацию выхлопов в условиях реального дорожного движения.

7 февраля стало известно, что компактный кроссовер Volvo XC40 завоевал титул лучшего автомобиля года в Японии 2018-2019 (JCOTY). Модель шведской компании победила в конкурсе второй год подряд — в 2017 году этого звания удостоился вседорожник XC60.

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