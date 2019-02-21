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Hyundai анонсировал спортивную версию кроссовера Tuscon

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Фото: Hyundai
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Корейский автопроизводитель Hyundai опубликовал изображение новой модификации кроссовера Tuscon, которая получит приставку N-Line. Об этом 21 февраля передает Autocar. Версия разработана специалистами спортивного подразделения N компании Hyundai и дебютирует в марте 2019 года на Женевском автосалоне.

По сведениям британского издания, от обычного кроссовера Tucson новинка будет отличаться измененными передним и задним бамперами, светодиодными фарами, а также большими колесными дисками с низкопрофильными шинами.

В салоне Hyundai Tucson N-Line установлены спортивные кожаные сиденья с красной прострочкой. На рычаге переключения передач появился шильдик с названием версии автомобиля. Кроме того, не исключено, что инженеры доработают подвеску и тормоза кроссовера.

По предварительным данным, серийная версия Hyundai Tucson N-Line получит 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 174 л.с.

30 января стало известно, что в базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на «горячий» хетчбэк i30 N. Автомобиль будет предлагаться на российском рынке в двух версиях, а продажи начнутся в апреле 2019 года.

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