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Volvo XC40 завоевал титул лучшего автомобиля в Японии

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Фото: Volvo
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Компактный кроссовер Volvo XC40 завоевал титул лучшего автомобиля года в Японии 2018-2019 (JCOTY).

Модель шведской компании победила в конкурсе второй год подряд — в 2017 году этого звания удостоился вседорожник XC60, сообщает Autonews.ru.

В нынешнем конкурсе участвовали машины, появившиеся на японском рынке в период с 1 ноября 2017-го по 31 октября 2018-го. В жюри вошли 60 человек, среди которых были автомобильные специалисты, журналисты и студенты.

Volvo XC40 набрал 363 балла, на 49 очков опередив Toyota Corolla. На третьем месте с 197 очками расположился Volkswagen Polo нового поколения, а на четвертом — представительский седан Toyota Crown (170 очков). Пятое место досталось кроссоверу Mitsubishi Eclipse Cross, заработавшему 156 баллов.

Экспертам понравились скандинавский дизайн Volvo XC40, качественный интерьер, комфортный ездовой характер и высокий уровень безопасности шведского кроссовера. А вдобавок были отмечены компактные размеры, хорошо подходящие для тесных японских городов, уточняет «Авторевю».

На проходящем сейчас автосалоне в Лос-Анджелесе Volvo совместно с компанией Luminar представили новейшую систему распознавания объектов. Беспилотные автомобили, оснащенные специальными датчиками, могут теперь обнаруживать препятствия на расстоянии до 250 м.

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