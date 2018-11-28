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Беспилотники Volvo научатся видеть пешеходов издалека

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Фото: youtube.com
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Автопроизводитель Volvo в Лос-Анджелесе не представит ни одного автомобиля на своем стенде, однако удивит публику новейшей технологией. Разработанная совместно с компанией Luminar, она подразумевает использование лазерных импульсов для обнаружения и распознавания объектов на расстоянии до 250 м.

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Ранее датчики LiDAR еще не позволяли добиться столь высокой разрешающей способности. Это значит, что беспилотные автомобили, оборудованные такими датчиками, смогут безопасно передвигаться в сложной дорожной обстановке на более высоких скоростях.

Кроме того, датчики Luminar, разработанные совместно с Volvo Cars уже сейчас могут распознавать не только конечности пешеходов и их позы.

Также на мотор-шоу в Лос-Анджелесе Volvo покажет станцию виртуальной реальности, демонстрирующую возможности и будущее беспилотных автомобилей.

Автосалон в Лос-Анджелесе пока демонстрирует новинки журналистам. Для широкой публики выставка откроется 30 ноября и будет работать неделю.

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