Беспилотники Volvo научатся видеть пешеходов издалека

Автопроизводитель Volvo в Лос-Анджелесе не представит ни одного автомобиля на своем стенде, однако удивит публику новейшей технологией. Разработанная совместно с компанией Luminar, она подразумевает использование лазерных импульсов для обнаружения и распознавания объектов на расстоянии до 250 м.

Ранее датчики LiDAR еще не позволяли добиться столь высокой разрешающей способности. Это значит, что беспилотные автомобили, оборудованные такими датчиками, смогут безопасно передвигаться в сложной дорожной обстановке на более высоких скоростях.

Кроме того, датчики Luminar, разработанные совместно с Volvo Cars уже сейчас могут распознавать не только конечности пешеходов и их позы.

Также на мотор-шоу в Лос-Анджелесе Volvo покажет станцию виртуальной реальности, демонстрирующую возможности и будущее беспилотных автомобилей.

Автосалон в Лос-Анджелесе пока демонстрирует новинки журналистам. Для широкой публики выставка откроется 30 ноября и будет работать неделю.