Прямой эфир

Большой швед: внедорожный универсал разобрали на винтики

Что может предложить Volvo V90 Cross Country помимо традиционной безопасности
0
Фото: Global Look Press/Aftonbladet/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобильные инженеры, словно повара — каждый готовит блюдо по своему рецепту. Volvo смешала кроссовер с универсалом, добавила немного премиума и получили V90 Cross Country. Получилось ли это блюдо вкусным? Не пережарили ли его, выяснял Вячеслав Субботин.

Упрямые факты: что известно о самом необычном флагмане Volvo
Производитель сделал ставку на мощь, роскошь и электротягу

V90 Cross Country пришел на смену довольно популярному универсалу повышенной проходимости Volvo XC70. Как и в любом бизнесе, за новую машину просят гораздо больше денег, чем за прежнюю. V90 Cross Country выглядит богато в каждой детали. Это большой автомобиль длиной почти пять метров и с трехметровой колесной базой.

На панели минимум кнопок. С одной стороны, это удобно — все привыкли к смартфонам. С другой, стороны теряешься, когда путешествуешь по экрану. Слишком много вылетает информации. С безопасностью все в порядке — тут Volvo явный лидер. Это связано не только с электронными помощниками, но и со структурой кузова. Видите, на какой высоте находятся подоконники? Фактически на уровне плеч. А как высоко подняли торпедо. С одной стороны, это хорошо: садишься, как в кокпит спортивного автомобиля и чувствуешь защищенность. С другой стороны, торпедо высоковато — хочется и сесть повыше. На заднем ряду просторно и прежде всего в продольном направлении. Посмотрите, сколько места между коленями и спинкой переднего сиденья. Сидишь, как лимузине.

V90 Cross Country хорош не только на прямой, он довольно чутко реагирует на руль, несильно кренится в поворотах. Расход топлива даже при таком динамичном движении не вылетает за 10 литров на «сотню». Это у тяжелого автомобиля с багажником на крыше. Как устроен шведский универсал, есть ли у него минусы и сколько мешков картошки влезет в багажник. «Минтранс» традиционно разобрал автомобиль на винтики.

Из полного выпуска программы вы узнает, есть ли дороги в Африке и зачем туда едут гонщики со всего мира? Как не надо выбрать автомобиль? Какие самые частые ошибки совершают покупатели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Никак не возьму в ток: зачем шведам 400-сильный электромобиль
Марка Volvo создала супергибрид, но способна ли она делать «нормальные» машины
Беспилотники Volvo научатся видеть пешеходов издалека

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017