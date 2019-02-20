Большой швед: внедорожный универсал разобрали на винтики

Автомобильные инженеры, словно повара — каждый готовит блюдо по своему рецепту. Volvo смешала кроссовер с универсалом, добавила немного премиума и получили V90 Cross Country. Получилось ли это блюдо вкусным? Не пережарили ли его, выяснял Вячеслав Субботин.

V90 Cross Country пришел на смену довольно популярному универсалу повышенной проходимости Volvo XC70. Как и в любом бизнесе, за новую машину просят гораздо больше денег, чем за прежнюю. V90 Cross Country выглядит богато в каждой детали. Это большой автомобиль длиной почти пять метров и с трехметровой колесной базой.

На панели минимум кнопок. С одной стороны, это удобно — все привыкли к смартфонам. С другой, стороны теряешься, когда путешествуешь по экрану. Слишком много вылетает информации. С безопасностью все в порядке — тут Volvo явный лидер. Это связано не только с электронными помощниками, но и со структурой кузова. Видите, на какой высоте находятся подоконники? Фактически на уровне плеч. А как высоко подняли торпедо. С одной стороны, это хорошо: садишься, как в кокпит спортивного автомобиля и чувствуешь защищенность. С другой стороны, торпедо высоковато — хочется и сесть повыше. На заднем ряду просторно и прежде всего в продольном направлении. Посмотрите, сколько места между коленями и спинкой переднего сиденья. Сидишь, как лимузине.

V90 Cross Country хорош не только на прямой, он довольно чутко реагирует на руль, несильно кренится в поворотах. Расход топлива даже при таком динамичном движении не вылетает за 10 литров на «сотню». Это у тяжелого автомобиля с багажником на крыше. Как устроен шведский универсал, есть ли у него минусы и сколько мешков картошки влезет в багажник. «Минтранс» традиционно разобрал автомобиль на винтики.

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