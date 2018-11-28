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Никак не возьму в ток: зачем шведам 400-сильный электромобиль

Марка Volvo создала супергибрид, но способна ли она делать «нормальные» машины
Фото: Volvo
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Никак не возьму в ток: зачем шведам 400-сильный электромобиль
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2018-11-21 18:12:28
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В квадратных картонных пакетах — в таких обычно продают кефир — оказалась чистая вода. Эта упаковка разлагается быстрее пластиковой бутылки, но привкус размокшей бумаги будет преследовать меня еще очень долго. Примерно такие же ощущения получаешь за рулем большинства гибридов, но в новом седане Volvo S60 бензин и электричество смешаны во взрывоопасный коктейль. Зачем нужен 400-сильный гибрид-суперкар, едет ли он лучше бензиновой машины и причем здесь экономия, разбирались «Известия».

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Меньше, да лучше

В погоне за собственным неповторимым стилем автопроизводители увлеклись «матрешками». Вот и новый S60 — уменьшенная копия S90, длинный капот, заднее окошко с характерным изломом, светодиодные молоты в фарах и красные скобки фонарей. Да и платформа SPA та же: с поперечным расположением мотора и передним приводом.

Знакомый облик стал более стремительным, а грани кузова — более острыми. Если у «девяностой» нерушимая складка идет через весь борт, то у «шестидесятой» она изящно изгибается над задней аркой и заканчивается у ручки задней двери.

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Volvo S60

Volvo S60

Фото: Volvo

Volvo решила отказаться от модных купеобразных линий на радость консерваторам, но при этом корма нового седана выглядит гармоничнее, чем у старшей модели. На фоне машины нового поколения предыдущая S60 моментально теряет всё свое обаяние, становится грузной, несуразной. Да и в остальном уступает. Нынешняя «шестидесятка» получилась более узкой и низкой, но салон при этом стал шире.

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Запас над головами задних пассажиров уменьшился незначительно, а над головами передних и вовсе вырос. С прибавкой 96 мм к колесной базе логично ожидать, что места для ног спереди и сзади станет больше. Так и есть. Причем простор на втором ряду нехарактерный для сегмента премиальных спортседанов. Радует и наличие блока климат-контроля сзади: пассажиры могут менять мощность обдува и температуру по отдельности.

Знакомые места

Интерьер S60 выполнен по канонам всех новых Volvo — передняя панель с «козырьком», вытянутый по вертикали дисплей между узкими воздуховодами, руль с квадратной ступицей и блестящие с причудливой огранкой крутилки. Словом, опытный владелец Volvo, знающий, что машина запускается поворотом изящной ручки, найдет всё на своих местах, будто и не менял автомобиль.

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Ход отбоя передних амортизаторов Ohlins можно регулировать
Ход отбоя передних амортизаторов Ohlins можно регулировать
Фото: Volvo
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Внутри T8 Polestar Engineered
Внутри T8 Polestar Engineered отличается желтыми ремнями безопасности, а джойстик «автомата» у гибрида нефиксируемый
Фото: Volvo
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Такой автомобиль отличается перенастроенной подвеской, 20-дюмовыми дисками оригинального дизайна и усиленными тормозами Brembo
Такой автомобиль отличается перенастроенной подвеской, 20-дюмовыми дисками оригинального дизайна и усиленными тормозами Brembo
Фото: Volvo
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Cедан S60, доработанный Polestar, носит специальный шильдик
Седан S60, доработанный Polestar, носит специальный шильдик
Фото: Volvo

А если где и заблудится, то в меню мультимедийной системы Sensus Connect. У нее невероятное количество функций и постоянно приходится вспоминать, где, что и на какой вкладке расположено. Единственный выход — настроить меню под себя, благо есть возможность двигать виртуальные кнопки и выводить нужные вкладки на «рабочий стол».

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Внутри тестовые машины мрачноваты. Цвет настроения — черный. Вместо привычного дерева с открытыми порами и шторки на центральном тоннеле, как будто сделанной из дедушкиного паркета, рояльный лак и металлическая кольчужная сетка. И только в версии Polestar интерьер разбавляют желтые ремни безопасности.

Гибрид по-быстрому

Да, шведы сразу начали с козырей и привезли для знакомства в Санта-Монику самый мощный S60. Впрочем, сильно стараться придворному вольвовскому ателье не пришлось. «Двухмоторный» T8 Twin Engine и так выдает суммарные 390 л.с. и 640 Нм. Этого добились, отрядив в помощь бензиновому мотору электрический, установленный на задней оси. Он отвечает за динамику суперкара — менее 5 секунд до сотни — и делает переднеприводную машину полноприводной.

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Volvo S60
Фото: Volvo

Но главная его задача — экономить. S60 может двигаться на чистой электротяге, емкости, спрятанной в центральном тоннеле батареи, хватит, чтобы в таком травоядном режиме проехать 45 км. То есть в коротких поездках седан по идее не потребляет бензина, а заряд пополняет у розетки, как Tesla. Гибридная установка станет альтернативой дизелю, который для новой S60 недоступен в принципе. На фоне многочисленных скандалов с занижением выбросов Volvo вообще отказалась от разработки моторов этого типа, сосредоточившись на бензине и электричестве.

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В то же время в расход на уровне 2,1–2,5 л — а это строгий цикл WLTP — всё равно не верится. Владелец мощного гибрида T8 точно будет нажимать педаль газа в пол чаше, чем того требует здравый смысл. Особенно на версии Polestar Engineered — здесь суммарная отдача вроде выросла немного, до 415 л.с. и 670 Нм, но разгон улучшен до 4,7 секунды. Умрите многоцилиндровые суперкары! Вот что идет вам на смену: электрическое и автономное.

Едут сами

Нажатием неприметной клавиши на руле S60 берет управление на себя: цепко держится за едущим впереди автомобилем и самостоятельно прописывает повороты. Совсем без человека автомобиль пока обойтись не может — требует держать руки на руле и принимать управление в крутых поворотах.

На чистой электротяге Volvo S60 T8 Polestar Engineered может развить хорошую скорость, но батарейка пустеет достаточно быстро. Специальный режим рекуперации, когда автомобиль подзаряжается на спусках, позволяет продлить бесшумное движение, но скоро к процессу подключается бензиновый мотор.

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Volvo S60
Фото: Volvo

Ограничения на калифорнийских дорогах довольно жесткие — 25, 35, 50 миль в час, но не для того ателье Polestar тюнинговало автомобиль, чтобы ехать по-гибридному. Поэтому, когда появляется пустынный прямик, переводим граненый цилиндрик ездовых режимов в Power. Разгон впечатляет, хотя есть ощущение, что над звуком мотора специально не работали. Но тут дорога начала петлять между каньонов, и к настройщикам S60 из Polestar появились вопросы. Например, зачем было делать руль таким неоправданно тяжелым? Тем более что в комфортных настройках — их можно выбрать отдельно — обратная связь с колесами намного лучше. От прохождения поворотов хотелось больше эмоций, это было бы компенсацией за заднюю подвеску, сообщающую обо всех трещинах на дороге. Да и c безопасностью немного перемудрили в ущерб «спорту»: стоит резко замедлиться перед поворотом, как автомобиль сам аварийно дотормаживает, и пассажиры резко кивают головами.

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Цифры и реальность

Машину как будто создавали не инженеры, ответственные за самые безумные проекты раллийных Volvo, а разработчики видеоигр. В итоге герой прокачан, обвешан множеством ярких штук, но в реальной жизни все не так просто. Да и 415 л.с. — это цифра сродни 256 Гб памяти в смартфоне. Ей хорошо хвастаться перед другом, но в принципе можно обойтись и меньшим. Хотя это один из самых драйверских гибридов, без привкуса картона.

Volvo, похоже, отлично знает, что такое хайп, да и вообще в курсе увлечений молодежи. Потому S60 T8 Polestar Engineered предлагают по подписке, через приложение Care by Volvo. Подписчик просто платит за машину ежемесячно, а через год может получает новую.

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Volvo S60
Объем багажника — 392 литра
Фото: Volvo
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Volvo S60
Рычаг «автомата» у бензиновых машин фиксируемый
Фото: Volvo
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Volvo S60
Меню мультимедийной системы сделано по аналогии с меню смартфона. Даже есть кнопка «Домой»
Фото: Volvo
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Volvo S60
На заднем ряду просторно
Фото: Volvo
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Volvo S60
Габариты S60: 4761×1850×1431 мм. Колесная база — 2872 мм. Клиренс у автомобиля небольшой — 142 мм.
Фото: Volvo

Впрочем, Volvo не забыла, как выпускать обычные автомобили. И тому пример S60 T6. Несмотря на то, что эта версия уступает супер-гибриду в цифрах — разгон до 100 км/ч занимает 5,6 секунд, в движении она радует больше. Точный руль, бодрый звук 320-сильного мотора, быстрый 8-ступенчатый «автомат». Полный привод — здесь он обычный, подключаемый — тоже добавляет машине очков. Разве что тормоза хочется помощнее — как раз Brembo подошли бы идеально.

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Характер седана спортивный, но не в ущерб комфорту. В салон не проникают шумы, а плотная подвеска растворяет дорожную мелочь. Впрочем, на плавность хода положительно влияют еще и диски меньшего диаметра: 19 вместо 20. Подвеска, кстати, может быть адаптивной, но таких машин на тесте не было.

Из Америки в Россию

Volvo уже давно не тот автопроизводитель из Швеции и с чудинкой, к которому мы привыкли. От прошлого, наверное, остался подход к безопасности. Под контролем китайского холдинга Geely марка превратилась в глобального игрока с серьезными амбициями. О чем, кстати, говорит тот факт, что новый S60 выпускают на свежепостроенном заводе в США.

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Volvo S60
Фото: Volvo

Сама «шестидесятка» нацелена на соперничество с BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class. Хотя и здесь Volvo проявила оригинальность. Чего стоят рессора из композитного материала сзади, два типа наддува в одном моторе и необычный подход к гибридности. В Россию S60 обещают привезти осенью следующего года, но без гибрида с тюнингом от Polestar и подписки. Впрочем, автомобиль, как выяснилось, хорош и без этого. Главное, чтобы увлечение большими цифрами не коснулось рублевых ценников.

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