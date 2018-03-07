Куда все катится

Выставочный центр Palexpo, что неподалеку от Женевского аэропорта, с 8 по 18 марта соберет тысячи поклонников автомобилей со всего мира — от специалистов автопрома до рядовых автолюбителей. Международный Женевский автосалон в 88-й раз представит главные самодвижущиеся новинки сезона. Об истории легендарного мотор-шоу, самых ожидаемых новинках, передовых технологиях и будущем мирового автопрома — читайте в материале iz.ru.

Женевский автосалон (Geneva International Motor Show — GIMS) по своим масштабам и популярности занимает одно из самых значимых мест среди событий индустрии автомобилестроения. GIMS по праву входит в пятерку крупнейших автосалонов мира, наравне с выставками в Детройте, Франкфурте, Токио и Чикаго. Но начиналось все довольно скромно...

Стартовый капитал

В далеком 1905 году группа энтузиастов — представитель шинной компании Michelin в Швейцарии Поль Буше, президент национального автоклуба Automobile Club de Suisse Шарль Луи Эмпейта, предприниматель Альбер Вассали и инженер Жюль Межеве — по поручению властей Женевы организовала первую в стране выставку автомобилей и двухколесного транспорта. Автосалон открылся в старом дворце выборов Женевы 29 апреля. Вход стоил от 50 раппенов до двух франков — в начале ХХ века это были приличные деньги, так что для завлечения публики организаторы решили устроили лотерею для посетителей. В качестве призов победителям доставались канистры с маслом для двигателя или бензином, карбюраторы и даже несколько велосипедов. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно было показать входной билет на выставку.

Первый автосалон посетили более 17,5 тыс. человек, это принесло в казну города более 15 тыс. франков прибыли. Лотерея стала своего рода визитной карточкой Женевского автосалона, розыгрыши проводятся и по сей день. Так, например, главным призом нынешнего автомобильного шоу станет компактный кроссовер Citroën C3 Aircross.

Спустя год выставка состоялась во второй раз, но в 1907-м переехала в Цюрих (женевские власти все же считали автомобиль слишком опасной игрушкой), а затем последовала долгая пауза — хотя нейтральная Швейцария и не участвовала в Первой мировой, крупнейшие автодержавы вовсю воевали друг с другом.

авто-1 Opel 4/12 bhp, Laubfrosch («Квакша») Фото: GettyImages/ullstein bild Dtl./Contributor

В 1923-м автосалон был возобновлен, а со следующего года стал международным. Проходил он на площади Плен-де-Пленпалэ в центре Женевы. Уже в 1925 году там была представлена одна из первых компактных и доступных европейских автомашин — Opel 4/12 bhp, получивший прозвище Laubfrosch («Квакша») и стоивший всего 3000 немецких марок. Посмотреть на эту и другие новинки пришли более 100 тысяч человек. Вскоре автосалон завоевал репутацию главной экспозиции новинок мирового автопрома в Европе. Здесь дебютировали такие легендарные и значимые для истории автомобильной индустрии машины, как Maybach Zeppelin (один из автомобилей немедленно заказал себе император Эфиопии Хайле Селассие), один из первых субкомпактов FIAT 500 Topolino («мышонок»), Voisin C23 с алюминиевыми элементами кузова. С 1939 года экспозиция переехала в выставочный центр Palais des Expositions, но Вторая мировая война вновь заставила взять паузу — до 1947 года.

женева Maybach Zeppelin DS8 Фото: Global Look Press/R. Frank/Arco Images GmbH

В послевоенные годы Женевский автосалон вернулся, теперь уже без вынужденных перерывов. В 1955-м здесь был представлен наследник «мышонка», FIAT 600, ставший одним из самых популярных и копируемых послевоенных автомобилей Европы. В 1961-м состоялся дебют люксового Jaguar E-Type, одной из лучших моделей за всю историю британской марки. В 1983-м в Женеве был показан Audi 100, один из знаковых автомобилей для России эпохи первоначального накопления — подержанные, но крепкие они пользовались невероятной популярностью на вторичном рынке 1990-х. И по сей день Женева остается местом, куда привозят главные новинки — от серийных электромобилей до экзотических концептов.

Законодатель моды

В современном мире GIMS — уже не просто площадка, где проходят презентации новых моделей, автосалон в Женеве стал местом встречи ведущих лидеров автомобилестроения. Здесь обсуждаются свежие идеи и передовые разработки, «куётся» будущее индустрии. Главным конкурентом швейцарской выставки остается автосалон в Детройте, однако Женева выигрывает за счет своего местоположения, близости к штаб-квартирам гигантов автопрома в Германии, Франции и Италии, а также в силу абсолютной непредвзятости и нейтрального статуса страны, у которой нет национального автопроизводителя.

«Нейтральность является одним из самых ценных качеств Женевского автосалона», — отметил в 2015 году президент автосалона Морис Турреттини.

Выставка в этом году сосредоточена на передовых разработках в области беспилотного транспорта, а также электромобилей. В течение 2017 года многие автоконцерны анонсировали планы по полной электрификации своего модельного ряда в обозримом будущем — к 2020 — 2025 годам. Самыми ожидаемыми премьерами среди электрокроссоверов стали Jaguar I-Pace, Hyundai Kona Electric и концепты SsangYong e-SIV и Volkswagen I.D. Vizzion.

Полноприводный кроссовер Jaguar I-Pace, дебютировавший на автосалоне, стал первым полностью электрическим автомобилем марки и уже доступен для предзаказа в России. Концепт I-Pace был впервые представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2016 году и к выходу серийной модели сумел сохранить практически все черты прототипа: узкую светодиодно-матричную головную оптику, стиль решетки радиатора, жабры-воздухозаборники по краям бампера, пятиспицевый дизайн колесных дисков. Салон изобилует ЖК-дисплеями: приборная панель, система мультимедиа, блок климат-контроля, британские инженеры интегрировали маленькие мониторы даже в ручки-шайбы центрального тоннеля.

авто-2 Lamborghini Terzo Millennio Фото: TASS/DPA/Uli Deck

Владельцы нового Jaguar получат приложение для смартфона, с помощью которого можно бдистанционно получить информацию об уровне заряда аккумулятора и состоянии автомобиля. Кроме того, I-Pace способен оценивать стиль вождения владельца, следить за дорогой, маршрутом, адаптируя системы автомобиля для минимизации энергозатрат. Внутри машины два синхронизированных электродвигателя по осям (собственная разработка инженеров Jaguar), развивающие суммарно 400 л.с. мощности и 696 Нм крутящего момента. Аккумулятор емкостью 90 кВ/ч рассчитан на 480 км хода. Новый Jaguar развивает скорость до 200 км/ч, при этом разгон до сотни составляет 4,8 секунды. Зарядить электрокроссовер можно будет двумя способами: 13 часов от бытовой розетки и всего за 40 минут (до 80% заряда) от специального зарядного устройства. Представители компании заверили потенциальных покупателей, что I-Pace нипочем ни лютые морозы, ни аномальная жара, системы электроники и силовая установка будут функционировать при температуре как от −40 градусов, так и до 40 градусов со знаком плюс.

Южнокорейский Hyundai Kona Electric — первый на европейском рынке электрический субкомпактный внедорожник, габариты которого чуть меньше своего собрата с бензиновым ДВС. Электрокроссовер будет представлен с двумя модификациями литий-ионных батарей: на 39,2 кВ/ч и 64 кВ/ч. Одного заряда аккумулятора в первом случае хватит максимум на 300 км пути (полный цикл зарядки займет шесть часов), второй сможет проехать без подзарядки почти на 200 км больше — 470 км, тогда как заряжать его надо чуть более девяти часов. Разгон от 0 до 100 км/час заявлен в 7,6 секунды, а максимальная скорость 167 км/час. При этом мощность электромотора в привычном эквиваленте составляет 135 л.с. при крутящем моменте в 395Нм.

Заинтересовал посетителей и другой корейский концепт — SsangYong e-SIV Electric Concept. Презентация прототипа кроссовера, название которого расшифровывается как Electronic Smart Interface Vehicle, была частично «смазана» нетерпеливостью сотрудников концерна, которые в середине февраля выложили в соцсети первые официальные тизеры машины. Кроссовер оснащен электрическим силовым агрегатом мощностью 140 кВт, эквивалентные 190 л.с., который позволит разогнаться до 150 км/ч. Запас хода аккумуляторов e-SIV рассчитан на 450 километров, при этом на восстановление 80%-уровня заряда потребуется всего 50 минут.

geneva3 Volkswagen I.D. VIZZION Фото: Global Look Press/DPA/Uli Deck

Немецкий концерн Volkswagen привез в Швейцарию амбициозный флагманский концепт бизнес-класса — электрический автопилотируемый седан I.D. Vizzion. Четырехместный седан стал самым большим автомобилем в серии I.D. и воплотил в себе все инновации и передовые разработки немецких автомобилестроителей. В автомобиле нет рулевого колеса, педалей и других привычных органов управления. В I.D. Vizzion интегрирована система автопилота, которая сможет не только продолжить маршрут, но и самостоятельно перемещаться в потоке. Концепткар будет взаимодействовать с владельцем при помощи виртуального помощника, обученного командам и жестам. Пятиметровый кузов седана лишен центральных стоек, что позволило установить механизм встречного открытия дверей. Vizzion оснащен силовой установкой, состоящей из двух электромоторов общей мощностью 225 кВт (306 лошадиных сил), которая позволит развивать максимальную скорость в 180 км/ч, и системой полного привода. При этом запаса хода комплекта литий-ионных аккумуляторов, с учетом подзарядки батарей за счет рекуперации энергии при торможении, должно хватить на поездку в 665 километров.

6 марта Renault показал свое видение транспорта будущего, интегрированного в жизнь человека. Концепт EZ-GO стал воплощением городской мобильности по версии французов: в автопилотируемом электрическом сити-каре также, как и у Volkswagen I.D. Vizzion, отсутствуют органы управления автомобилем и полностью пересмотрена архитектура салона. EZ-GO больше напоминает капсулу: вместо привычных двух-трех рядов сидений — единое внутреннее пространство автомобиля.

авто-3 Renault EZ-GO Фото: TASS/DPA/Uli Deck

В последний день работы Женевского салона должен дебютировать новый автопроизводитель электрокаров — компания Polestar, дочернее предприятие шведского концерна Volvo, которое намерено заниматься исключительно производством «зеленого» транспорта. На международной выставке шведы показали концепт Polestar 1 — построенное на базе Volvo S90 купе с 600-сильным гибридным двигателем и крутящим моментом в 738 Нм. Силовая нагрузка в автомобиле распределена таким образом, что электродвигатель отвечает за привод задней оси, тогда как передняя пара приводится в движение при помощи ДВС. По заявлению инженеров компании, на электротяге аккумулятора мощностью 34 кВт автомобиль может преодолеть расстояние в 150 км. Как ожидается, в серийное производство концепт Polestar 1 поступит в первой половине 2019 года.

Новое поколение

Традиционно на автосалоне в Швейцарии автопроизводители представляют также и обновленные и рестайлинговые версии уже известных моделей.

Восьмое поколение Audi A6 порадовало поклонников марки характерным дизайном: низко расположенной агрессивной решеткой радиатора, гранеными фарами и спортивным воздухозаборникам, которые знакомы по старшим моделям линейки. У А7 были полностью заимствованы приборная панель, руль, центральная консоль, а за счет увеличения длины кузова (у нового седана длинный капот, длинная колесная база и при этом короткие свесы) А6 все более стремится быть похожей на топовую Audi А8. Автомобиль будет оснащаться двумя версиями двигателей: на четыре и шесть цилиндров. Однако в более мощной версии S6 мы увидим битурбированный V6, а в RS6 появится V8. Новая модель появится в России осенью текущего года.

авто-4 Audi A6 Фото: TASS/DPA/Uli Deck

На стенде Hyundai состоялась европейская премьера четвертого поколения Santa Fe. Обновленный кроссовер выделяется мощной передней частью с крупной каскадной радиаторной решеткой, оригинальным освещением с раздельными дневными ходовыми и головными огнями. Новое поколение Santa Fe демонстрирует и улучшенную систему активной безопасности на дороге.

geneva6 Mercedes-AMG G 63 Фото: Global Look Press/DPA/Uli Deck

Кроме того, в Швейцарии публика увидит обновленные версии популярных в России моделей Mazda 6, KIA Ceed, Skoda Fabia, Mercedes-Benz А- и С-класса, а также нового Gelandewagen. Последний, к слову сказать, хоть и сохранил свою брутальность, но в интересах лучших аэродинамических качеств стал более «зализанным». И не зря, под капотом у нового G-класса с приставкой AMG — четырехлитровый двигатель на 585 лошадиных сил и девятиступенчатая АКПП. С места внедорожник разгоняется до сотни за 4,9 секунды.

Спорт и люкс

Не может обойтись ежегодный автосалон в Женеве и без премьер автомобилей «не для всех» или «не таких, как все». Восторг посетителей выставки вызвали несколько вариантов нестандартного подхода к автомобилю типа купе: четырехдверный Mercedes-Benz AMG GT Coupe, кросскупе Range Rover SV Coupe и BMW M8 Gran Coupe. Первое — несоответствием полноформатного седана названию, второе — тем, что станет «первым в мире полноразмерным внедорожным купе», которых соберут всего 999 экземпляров в честь 70-летнего юбилея бренда. Третий автомобиль поступит в серийное производство в 2019 году и станет флагманом бренда. Никаких технических характеристик представители BMW не раскрыли, но даже внешнего облика нового седана достаточно, чтобы вызвать неподдельный интерес к модели.

женева2 BMW Concept M8 Gran Coupe Фото: Global Look Press/DPA/Uli Deck

Подразделение Porsche Motorsport привезло в Швейцарию Porsche 911 GT3 RS. Спорткар построен на базе 911 GT3, но с гоночным шасси и 4-литровым высокооборотистым атмосферным шестицилиндровым двигателем мощностью 383 кВт (520 л.с.). Максимальная скорость, которую может развить 911-й, составляет 312 км/ч. Двигатель болида работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач PDK, инженеры Porsche дали ей специальные настройки, что в паре с установленной на отметку 9000 об/мин отсечкой, определенно порадует даже самых амбициозных водителей.

geneva5 Porsche 911 GT3 RS Фото: Global Look Press/DPA/Uli Deck

Англичане показали на автосалоне и новый серийный суперкар — купе Aston Martin Vantage, который очень напоминает модель с индексом DB10 агента 007 Джеймса Бонда из фильма «Спектр». Британская новинка оснащена 4-хлитровым двигателем V8 с двумя турбинами от Mercedes-AMG и пока что 8-ступенчатой коробкой-автоматом с кнопочным управлением. Мощность Aston Martin Vantage 2018-2019 составляет 510 л.с. и 685 Нм крутящего момента. До сотни спорткупе разгоняется за 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет 314 км/ч. В будущем не исключено появление модификации с механической коробкой передач.

авто-5 Ferrari 488 Pista Фото: TASS/DPA/Uli Deck

Еще одним спортивным автомобилем порадовали публику в Женеве итальянцы, которые привезли на автосалон самую быструю версию модели Ferrari 488 — Ferrari 488 Pista. Перед инженерами марки стояла непростая задача минимизировать вес новой модели и сделать ее максимально управляемой, чтобы даже непрофессиональный водитель мог продемонстрировать за рулем безупречную езду, как на дороге, так и на треке. В результате дорожная версия 488-й получила множество заимствований в шасси, моторе и аэродинамических компонентах от гоночных моделей марки и стала одной из самых быстрых в своем классе. При весе всего в 1280 кг модель оснащена 3,9-литровым V8 с двумя турбинами на 721 л.с., которые разгоняют автомобиль до 100 км/ч за 2,85 секунды.

geneva4 Toyota Supra GR Gazoo Racing Фото: REUTERS/Pierre Albouy

Одной из наиболее ожидаемых премьер 88-го GIMS стал легендарный спорткар Toyota Supra, который японский концерн возродил совместно со своим тюнинг-подразделением Gazoo Racing. Supra нового поколения, построенная на базе BMW Z4, сразу претендует на звание флагмана марки и, как ожидается, потеснит на пьедестале почета нынешнее спорткупе Toyota GT86. Первая серийная модель должна сойти с конвейера в конце 2018 — начале 2019 года.