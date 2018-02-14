Mercedes-Benz представил обновленный C-Class
Компания Mercedes-Benz представила обновленные машины C-Class. Отличительной особенностью седана и универсала данного семейства стал сенсорный руль.
Тачпады предназначены для управления новой мультимедийной системой и цифровой приборной панелью. Прежде они были у автомобилей E- и S-класса.
Кроме того, новинки оснастят системой полуавтономного управления, которая сможет следить за рядностью движения, совершать остановку и влиять на рулевое управление.
Дизайн машин семейства C-Class также немного изменился, автомобили получили обновленные бамперы и переделанную оптику.
Машины будут представлены на автосалоне в Женеве, который пройдет с 8 по 18 марта 2018 года.