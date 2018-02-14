Прямой эфир

Mercedes-Benz представил обновленный C-Class

0
Фото: Global Look Press/Oed/face to face
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Mercedes-Benz представила обновленные машины C-Class. Отличительной особенностью седана и универсала данного семейства стал сенсорный руль.

Тачпады предназначены для управления новой мультимедийной системой и цифровой приборной панелью. Прежде они были у автомобилей E- и S-класса.

Кроме того, новинки оснастят системой полуавтономного управления, которая сможет следить за рядностью движения, совершать остановку и влиять на рулевое управление.

Дизайн машин семейства C-Class также немного изменился, автомобили получили обновленные бамперы и переделанную оптику.

Машины будут представлены на автосалоне в Женеве, который пройдет с 8 по 18 марта 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Mercedes отзывает в России 1,48 тыс. автомобилей V-класса
Toyota RAV4 возглавила топ-10 кроссоверов 2017 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017