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Toyota RAV4 возглавила топ-10 кроссоверов 2017 года

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Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
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Аналитики портала Focus2Move составили рейтинг самых популярных кроссоверов и внедорожников 2017 года. Так, список возглавила Toyota RAV4, потеснив по объему продаж Honda CR-V.

Отмечается, что в прошлом году было реализовано 800,6 тыс. единиц данной модели. Это почти на 11% больше, чем годом ранее.

При этом ее конкурент — Honda CR-V — разошлась тиражом 757,4 тыс., что на 0,8% выше продаж 2016 года.

Тройку лидеров замыкает кроссовер Volkswagen Tiguan, которых было продано 718,7 тыс., а показатели выросли на 37,5%.

В топ-10 также попали Hyundai Tucson (619,6), Haval H6 (506,8), Nissan Qashqai (498,2), Nissan Rogue (449,2) и Nissan X-Trail (430,3), Kia Sportage (425,1), Mazda CX-5 (410,4).

Ранее 9 февраля портал iz.ru публиковал рейтинг самых популярных и надежных автомобилей 1990-х и начала 2000-х годов на вторичном рынке в России.

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