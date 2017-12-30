Автомобили Tesla начали готовить к эксплуатации в холода

Электрокары Tesla оснастят предпусковым обогревом для адаптации к морозной погоде.

Изначально Tesla планировалось продавать только на территории американского штата Калифорния, где не бывает сильных морозов. Однако производитель решил также ориентироваться на скандинавский рынок и адаптировать машину для работы в условиях низких температур, сообщает порта Insideevs.

Сейчас аккумулятор Tesla разряжается быстрее в холодную погоду, и производитель решил подогревать батареи своих электрокаров. Таким образом, в автомобили начали устанавливать предпусковой подогрев.

Подогрев машины рекомендуется включить примерно за час до поездки.

Ранее в декабре сообщалось, что Tesla Model 3 разогнали до 228 км/час, при том, что заявленная максимальная скорость составляет 224 км/час.