Alfa Romeo, Maserati и Ferrari лишатся механической коробки передач

Модели итальянских автомобилей Alfa Romeo, Ferrari и Maserati лишатся механических коробок передач из-за низкого спроса.

Данное решение принято руководством концерна Fiat Chrysler Automobiles, в который входят эти марки.

По словам главного инженера Alfa Romeo и Maserati Роберто Федели, в создание одной Ferrari California с механической коробкой передач компания вложила €10 млн, однако реализовать таких моделей удалось всего две единицы, сообщает издание Autocar.