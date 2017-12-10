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Alfa Romeo, Maserati и Ferrari лишатся механической коробки передач

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Фото: Global Look Press/Petr Mlch
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Модели итальянских автомобилей Alfa Romeo, Ferrari и Maserati лишатся механических коробок передач из-за низкого спроса.

Данное решение принято руководством концерна Fiat Chrysler Automobiles, в который входят эти марки.

По словам главного инженера Alfa Romeo и Maserati Роберто Федели, в создание одной Ferrari California с механической коробкой передач компания вложила €10 млн, однако реализовать таких моделей удалось всего две единицы, сообщает издание Autocar.

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