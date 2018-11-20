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В России с нового года подорожают автомобили Volvo

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Volvo Сar Russia с нового года увеличит розничные цены на автомобили. Об этом 20 ноября сообщается в пресс-релизе компании, поступившем «Известиям».

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Отмечается, что в среднем по всему модельному ряду Volvo цены вырастут на 1,9%. Стоимость опций и пакетов для всех моделей бренда будет также увеличена — на 4%.

В зависимости от модели и двигателя автомобиля изменение прайс-листа с 1 января составит от 12 тыс. рублей до 107 тыс. рублей. Больше всего подорожают модели ХС90, V90 Cross Country и XC60.

Также в новом году изменится доступный российским клиентам ассортимент двигателей для некоторых моделей Volvo. Бизнес-седан Volvo S90 теперь можно будет приобрести с наиболее мощным дизельным двигателем D5 (235 л.с., полный привод). В то же время прекратятся поставки V40 Cross Country с самым мощным бензиновым двигателем T5 (245 л.с.), а модель V40 Cross Country останется доступна для заказа с дизельным двигателем D2 (120 л.с.) и бензиновыми T3 (152 л.с.) и T4 (190 л.с., с передним или полным приводом) вплоть до момента снятия с производства в середине 2019 года.

19 ноября сообщалось, что компания «Автоспеццентр» узнала о предпочтениях россиян при покупке новой машины. Выяснилось, что из 250 клиентов 24%, покупая новую машину, остаются верны уже известному бренду, при этом 60% потенциальных покупателей отдают предпочтение иностранным производителям, выбирая качественные автомобили среднего ценового сегмента.

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